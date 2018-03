"Posesión, posesión", "piense más": El toque de Rueda en la Roja basado en la tenencia del balón

“Posesión, posesión!” y “Piense más, piense más!” fueron las primeras instrucciones que entregó el nuevo entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, al grupo de proyección que eligió para comenzar su proceso en la Roja con un miniciclo de trabajos esta semana.

Unos gritos que van de la mano del estilo que tiene pensado el entrenador colombiano para su equipo, y que tiene que ver con tener la posesión de balón siempre a su favor, para que así el elenco nacional pueda tomar el control de los partidos.

La estrategia en su primera práctica consistió en pedirle a sus jugadores que no perdieran nunca el balón para imprimirles su toque de posición, muy típico del estilo histórico del fútbol colombiano. Sin embargo, si un jugador se equivocaba en el pase o éste no era perfecto, el DT sólo decidía felicitarlo o darle ánimo con un estilo paternalista que no se veía hace años en Juan Pinto Durán.

El estilo paternal de Rueda ya está presente en Juan Pinto Durán / Agencia UNO

Ya sea por la corta edad de sus seleccionados, o buscando ganarse su confianza, Rueda les exigía mucho pero también los trataba con un cariño que pocas veces se ve en las canchas chilenas, y que irá acorde a su estilo cercano al futbolista, tal como lo ha hecho en otros elencos como Atlético Nacional o Flamengo, o las selecciones de Colombia, Honduras y Ecuador.

Para eso, el adiestrador les pidió a sus nuevos dirigidos que se presentaran uno a uno para conocerlos mejor, y luego él hizo lo mismo en una charla técnica que duró cerca de media hora y que retrasó el inicio del primer entrenamiento de la era Rueda. Ese que mostró los primeros toques del estilo de un DT que piensa en el Mundial de Qatar 2022, y avalado por un grupo joven que se entusiasman con ser el recambio de la exitosa Generación Dorada.