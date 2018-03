Golazo del Tucu Hernández lo mete en el once ideal de la fecha en la Liga española

Este lunes fue positivo para el chileno Pedro Pablo Hernández, quien fue figura del triunfo del Celta de Vigo ante Las Palmas al anotar el 2-1 con que su equipo se llevó una importante victoria, que lo mete en la lucha por entrar a la próxima Europa League.

"Las cosas no me están saliendo como quería, pero seguiré luchando para hacerme con un sitio en el once titular. Estoy contento por el triunfo ante un rival que nos puso las cosas complicadas", sostuvo el chileno una vez terminado el encuentro.

El rendimiento y el golazo convertido a los 89' del partido, le permitieron al Tucu Hernández convertirse en integrante del once ideal de esta jornada 27 de la Liga española gracias a que obtuvo una de las mayores puntuaciones.

El mejor del fin de semana fue Franco Vázquez del Sevilla, quien marcó un gol y una asistencia en el triunfo de su equipo por 2-0 ante el Athletic Club.

El equipo de la fecha está compuesto por Neto; Diego Rico, Gerard Piqué, Bernardo y Héctor Moreno; José Morales, Franco Vázquez, Geoffrey Kondogbia, Javier Eraso, Pedro Pablo Hernández; y Cristiano Ronaldo.