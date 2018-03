La emoción de Chiellini al dedicarle la clasificación de Juventus al fallecido Astori: "He llorado muchas veces"

La repentina muerte de David Astori, el pasado fin de semana, producto de un infarto cardíaco mientras concentraba en Udine para el choque entre la Fiorentina y Udinese, ha golpeado al mundo del fútbol, y más a sus compañeros, amigos y colegas en el fútbol italiano.

Es el caso del defensor de la Juventus, Giorgio Chiellini, quien no escondió su emoción tras la tremenda clasificación de la Vecchia Signora a los cuartos de final de la Champions League, donde venció a Tottenham como visitante en Wembley por 2-1.

Tras el encuentro y en pleno campo de juego, Chiellini no pudo evitar las lágrimas y la emoción. "Le dedicamos no solo este partido (a David Astori), sino todas nuestros pensamientos hoy. He llorado muchas veces, porque era un jugador fantástico, y es difícil porque tenemos que pensar en el juego”, señaló el central.

"Es difícil, pero tenemos que continuar con nuestras vidas. Debemos recordar siempre su emoción positiva y su sonrisa. Nos gustaría continuar con su sonrisa en nuestro corazón”, agregó.

Finalmente, Chiellini reveló que estará presente en su funeral. “Él siempre está en nuestro corazón, y mañana vamos a dar el último adiós junto con nuestros compañeros de equipo".