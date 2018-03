La bajó de pecho y sacó un sombrero: Claudio Bravo salió jugando a lo crack en los octavos de Champions

Claudio Bravo tuvo la opción de ser titular en Manchester City por primera vez en la presente temporada de la Champions League. Con la llave de octavos de final ante Basilea absolutamente definida tras vencer por 4 a 0 en condición de visita, Pep Guardiola utilizó un equipo alternativo para el encuentro de vuelta disputado en el Etihad Stadium y con ese panorama el capitán de la Roja se ganó un puesto desde el inicio.

Pese a que recibió un gol en la primera parte, donde nada pudo hacer para evitarlo, y otro en la segunda mitad, el chileno se ganó los aplausos del público por una lujosa jugada. Cuando faltaban cinco minutos para el final del primer tiempo y el marcador iba en empate a uno, Basilea buscó un ataque con un largo envío desde su propia zona buscando a Mohamed Elyounoussi, pero ahí apareció Bravo para salir de su área, bajar el balón de pecho y luego sacarse un rival con un sombrero. Nervios de acero en medio de un partido de octavos de final de Champions League.

La gran jugada del nacional rápidamente se ganó los aplausos de los hinchas del Manchester City, quienes comienzan a reconciliarse con el capitán de la Roja, sobre todo por su gran actuación en la obtención del título en la Carabao Cup, donde fue fundamental en dos definiciones a penales para que alcancen la final que le ganaron por goleada al Arsenal de Arsene Wenger.

Esse goleiro Bravo do Manchester City cairia muito bem no meio de campo do Fluminense #DiaDeFlu pic.twitter.com/agifa0HaeI

— Fluminens3 ⭐⭐⭐ (@Fluminens3) March 7, 2018