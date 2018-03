En Colo Colo confían en el estado físico de los experimentados para La Paz: "Son unas máquinas"

Colo Colo enfrentará el miércoles 14 de marzo a Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz, duelo donde buscarán recuperar los puntos perdidos de local ante Atlético Nacional en el estreno de la Copa Libertadores.

Para dicho compromiso, el entrenador Pablo Guede ha realizado un plan de trabajo que incluye entrenamientos en la clínica Meds en la cámara de hipoxia y una especial alimentación, con el afán de que todos los jugadores lleguen en perfectas condiciones para la altitud.

Y en este contexto, el volante Benjamín Berríos elogió a Jaime Valdés, Jorge Valdivia y Esteban Paredes, asegurando que llegarán en buenas condiciones físicas para afrontar el partido ante Bolívar.

"Ha sido una semana intensa donde nos hemos estado preparando para las condiciones que es enfrentar a Bolívar, lo estamos haciendo de una manera espectacular y espero que sigamos así. Las tardes vamos a la cámara hipoxia, te quita oxigeno y cumple la función de simular la altura de Bolivia. El cansancio es más fuerte pero no es lo mismo que jugar", indicó Berríos.

En referencia a los jugadores de experiencia del plantel, el joven cree que no tendrán problemas para adaptarse a las condiciones de la altitud paceña, indicando que "esos jugadores, que a lo mejor por la edad se pueden complicar, físicamente son unas máquinas y están tan bien preparados como todos los jugadores del plantel Colo Colo".

El Topo también fue consultado por las diferencias que existen entre el Campeonato Nacional y el plano internacional, explicando que "el ritmo de Libertadores es demasiado alto, con jugadores más fuertes, experimentados y eso se ve reflejado en la cancha".

Berríos ha sido el juvenil que más minutos ha sumado en el presente torneo en el Cacique, valorando los consejos que le da Guede que ha confiado en sus condiciones para cumplir con la regla del Sub 20. "La verdad que estoy agradecido de las oportunidades y no me siento regalón, sino que los juveniles estamos preparados para jugar", dijo.

Colo Colo continuará este miércoles con el régimen de trabajo en la clínica Meds y el jueves tendrán la jornada libre. El viernes volverán a los entrenamientos para entrar en la fase final de la preparación del partido del próximo miércoles en La Paz.