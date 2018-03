Dituro defiende el estilo de Beñat en la UC: "Somos un equipo serio, supimos los momentos de cada partido"

Cinco partidos jugados, cinco partidos ganados. A Universidad Católica se le puede reprochar poco a raíz del rendimiento perfecto que exhibe en lo que va de Campeonato Nacional 2018. Los números son incuestionables, sin embargo los cruzados han recibido ciertos reproches por el estilo de pocas luces y de alto pragmatismo que han desarrollado bajo el mandato del español Beñat San José.

Desde el plantel cruzado se cuadran con el vasco y defienden el estilo que ha exhibido la UC. "Hemos sido un equipo serio, supimos los momentos de cada partido, cuando había que defenderse se defendió, cuando pudimos golpear golpeamos y cuando conseguimos una ventaja la mantuvimos siempre, nunca arrancamos perdiendo, siempre tuvimos la posibilidad de arrancar ganando y de conseguir esa ventaja que después no da la posibilidad de que el equipo rival se tenga que abrir más para buscar el resultado y con eso nosotros podemos definir el partido", comentó el arquero Matías Dituro.

Eso sí, el meta argentino reconoció que deben mejorar en cuanto al desarrollo del juego. "Sabemos que hay partidos que por momentos no hemos jugado bien, en el último, en el primer tiempo, no lo hicimos de la mejor forma, pero en un partido así, en altura, en una cancha totalmente seca, el ritmo del balón era muy lento por ese motivo, dos equipos de llano ir a jugar a la altura hace que el partido se vea más lento y que el ritmo sea menor. Pero me quedo con que el trabajo táctico y defensivo que fue muy bueno", dijo.

Sobre el destacado trabajo defensivo que lo tiene como el arquero menos batido del torneo, el ex Bolívar expresó que "el trabajo de la defensa es increíble. Yo no sólo me fijo en la estadística de goles, también en los remates al arco, últimamente nos están atacando muy poco, la defensa está haciendo un gran trabajo. Pero cuando digo la defensa no digo sólo los 4 que están atrás, sino que los 10 compañeros que están dentro del campo de juego, porque la presión se inicia casi siempre desde arriba y ese es un trabajo defensivo".

En otra arista, el meta franjeado sostuvo que la UC tiene ventaja sobre Colo Colo y Universidad de Chile por no tener compromisos internacionales. "Yo creo que cualquier equipo que tenga más partidos que disputar y más viajes tiene un desgaste mayor, y en algún momento va a tener que decidir por una competencia o por otra. Nosotros sabemos que la única forma de llegar al objetivo, que es conseguir el título, es seguir trabajando y mejorar cada día. Obviamente que los otros equipos que son candidatos al título tengan diferentes partidos internacionales a nosotros nos favorece", declaró.