No dejó títere con cabeza: Draxler se lanzó contra Emery y los jeques tras eliminación del PSG

La eliminación de la Champions League dolió y mucho en PSG. Pese a gastar millones de euros para reforzarse con la ilusión de ser campeones, los parisinos no pudieron frente a Real Madrid en los octavos de final y fueron superados tanto en la ida como en la vuelta, perdieron la llave con un marcador global de 5 a 2.

Una vez consumada la eliminación, las críticas no se hicieron esperar y el principal atacado fue el técnico Unai Emery, quien ya tendría los días contados en París y se iría del club una vez que termine la temporada 2017/18. Incluso, el DT no se salvó de los cuestionamientos de sus propios jugadores y Julian Draxler, quien ingresó para los últimos quince minutos, no tuvo problemas para poner duda las decisiones de su estratega.

Considerando que el técnico atrasó su ingreso por largos minutos por el tanto que convirtió Edinson Cavani y que significó el empate parcial a un tanto, el alemán no se mostró nada de contento y señaló tras el encuentro que "fue una falta de sensibilidad, no lo entiendo, no fue lógico. Él no se inmutaba y no lo entendía, no sé lo que pasó, estaba sorprendido y enfadado, el 1-1 no cambiaba nada para nosotros".

Sin embargo, sus críticas no se quedaron ahí y también se dirigieron a los jeques por la política de fichajes que tienen en el club y que de poco les sirvió para avanzar en Champions League: "el Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Nosotros hicimos rodar el balón, pero no puedes ganar sólo con eso, debes presionar al Madrid cuando pierdes 1-3 y no sólo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados. Este verano gastamos 400 millones de euros y dijimos que era para cambiar, pero al final ni pasamos de ronda".