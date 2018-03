La UC disfruta dentro y fuera de la cancha: Dituro, Rebolledo y Llanos se las dieron de chefs

Los ánimos andan bien en San Carlos de Apoquindo. Como signo inequívoco del buen momento deportivo, los jugadores de Universidad Católica disfrutan de las actividades que están fuera de su principal responsabilidad en el club. De dicha manera, este miércoles tres integrantes del primer equipo de la Franja se las dieron de chefs.

El arquero Matías Dituro, el lateral Raimundo Rebolledo y el delantero David Llanos formaron parte de un taller de ceviche y sushi que se llevó a cabo en la tribuna Sergio Livingstone del estadio San Carlos de Apoquindo junto a socios y abonados de la UC.

Llanos y Rebolledo armando el sushi con la esterilla / Foto: Pablo Serey

Con buena disposición y asumiendo su falta de aptitudes para la cocina, los tres jugadores mencionados siguieron las instrucciones de los profesores de turno. Dituro confesó nunca haber visto un ceviche, Rebolledo dijo ser fanático del sushi, pero sólo a la hora de comer, mientras que Llanos reconoció que lo culinario no es lo suyo.

El taller contemplaba destacar a los mejores platos entre todos los participantes. Y tanto en el ceviche como en el sushi el que se llevó la mayor distinción fue el arquero argentino. "El ceviche nunca en mi vida lo había visto, no sabía nada cómo prepararlo. El sushi sí, he comido un par de veces, pero nunca había preparado. Contento por cómo se dio el resultado", declaró sobre su triunfo el ex Bolívar.

Sobre esta actividad extrafutbolística, el meta de 30 años expresó que "está bueno poder compartir con gente que uno no conoce, que conocimos acá y está bonito pasar un momento con ellos". Consultado si tras este buen andar con el ceviche y el sushi se atreverá a jugar con ese talento en la cocina, Dituro fue tajante: "tampoco hay que hacer mucho barullo porque la señora me puede poner a hacer sushi todos los días (risas)".

Lo pasa bien la UC. Los ánimos se renovaron con la llegada de Beñat San José y su cuerpo técnico y los jugadores dan cuenta de ello en este tipo de actividades como también en los entrenamientos abiertos a los hinchas y a los medios de comunicación. La cohesión del grupo ha sido uno de los aspectos prioritarios para el vasco, quien tiene a la UC en la cima del Campeonato Nacional 2018 con 15 puntos tras 5 fechas disputadas, o sea, con un 100% de rendimiento.