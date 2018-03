Carlos Villanueva prepara su regreso a Audax: "Voy a volver en uno o dos años más"

Uno de los últimos referentes de Audax Italiano es Carlos Villanueva. El volante fue parte de las mejores campañas del club itálico en 2006 y 2007, y a pesar de que ahora defiende los colores del Al Ittihad de Emiratos Árabes Unidos, tiene totalmente claro que su retorno a Chile está cada vez más cerca y para jugar nuevamente por la escuadra itálica.

"Renové por dos años y estoy muy cómodo en el equipo y la ciudad donde estoy, pero (los hinchas) deben tener paciencia porque voy a volver a Audax en un año más o en dos. Haber estado un par de días (en Chile) me convence más de regresar, porque uno extraña la familia que tiene en los camarines. Tengo cuerda para rato y la idea es volver de buena forma", avisa Villanueva en una extensa entrevista con el sitio oficial de Audax Italiano.

Además, el volante de 32 años también analizó su presente en Emiratos Árabes Unidos y se mostró algo molesto con la visión negativa que se tiene en nuestro país sobre esa liga.

"Estoy de acuerdo con que se menosprecia. Estoy seguro que cuando comentan que Carlos Villanueva o Ronnie Fernández están jugando con los "camellos" ni siquiera investigan, ven los partidos o se informan sobre la cantidad de gente que va al estadio. El último partido lo jugué con 57 mil personas, entonces esos comentarios molestan un poco. No estoy jugando en las ligas top como las europeas, pero tampoco es una liga amateur", dispara el jugador nacional.

A pesar de ser una de las mayores promesas del fútbol chileno a fines de la pasada década, Villanueva sabe que la decisión de haberse ido a este fútbol lo terminó alejando de la Roja, pese a que fue convocado en varias nóminas en el inicio de la era Marcelo Bielsa.

"Me hubiera gustado estar en el proceso exitoso, pero tomé decisiones que me alejaron de poder pelear un puesto y no me arrepiento, porque estoy muy conforme con la forma en que he vivido mi carrera. Haberme ido al Medio Oriente me alejó y lo tengo claro, pero tomé esa decisión, porque si me quedaba en Chile nadie me aseguraba un puesto", reconoció.

Villanueva fue la gran figura de un Audax que fue subcampeón del Clausura 2006, tercero en el Apertura 2007 y semifinalista del Clausura 2007, además de ser el equipo que más puntos sumó en todo el 2007. Además, fue parte de un cuadro de Raúl Toro que compitió en la Libertadores 2007 y 2008, donde pese a buenas victorias (derrotó a Necaxa y Sao Paulo) no pudo avanzar a octavos de final.