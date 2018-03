"Se le pidió un gesto y no aceptó": Los 400 millones que aún mantienen a Córdova en Wanderers

Los malos resultados de Santiago Wanderers en el Campeonato Nacional de Primera B tienen bastante cuestionado al técnico Nicolás Córdova, quien, hasta el momento, se mantiene firme en su puesto a pesar de que los hinchas y socios caturros lo quieren lejos del club.

Tras la derrota ante Santiago Morning, el DT ha tenido una serie de reuniores con la dirigencia de la Quinta Región para así llegar a un consenso que permita terminar anticipadamente el contrato del técnico. De acuerdo a la información de El Mercurio de Valparaíso, esas conversaciones no han llegado a buen puerto.

"A Nicolás (Córdova) se le pidió un gesto por el bien del club y no aceptó. Rafael (González) no me dijo derechamente si le había pedido que renunciara, pero me parece evidente que ese era el camino que se debía tomar", sostiene Mario Oyer, Presidente de la Corporación de Wanderers.

El problema que estaría retrasando la salida de Córdova del club sería que el DT no aceptó la propuesta de la dirigencia, quienes ofrecieron "cancelar de manera íntegra los finiquitos de sus asesores y negociar su salida anticipada por un monto menor al que le correspondería de acuerdo a su contrato".

De acuerdo a la información que entrega el medio de Valparaíso, la indemnización para el cuerpo técnico y Córdova sería una cifra cercana a los 400 millones de pesos, la que se le pidió rebajar para llegar a un acuerdo. Ahora, el término del contrato sólo será cosa de negociaciones, pero lo cierto es que sus días en Valparaíso están contados.