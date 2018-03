"Más que sólo un arquero": La Champions se rindió ante la lujosa jugada de Claudio Bravo

Claudio Bravo disputó su primer partido en la edición 2017-18 de la Champions League, donde, pese a la derrota por 2-1 que sufrió el Manchester City como local ante el Basilea, el portero nacional brilló con luces propias por una magistral jugada.

El capitán de la selección chilena salió a cortar un ataque de los suizos controlando la pelota con el pecho y luego le hizo un sombrerito a un rival, maniobra que fue destacada por el sitio de la máxima competición europea de clubes.

"Más que sólo un arquero", publicó la cuenta de Twitter del torneo, mensaje que acompañado con un video de la perfecta salida del golero nacional.

Cabe mencionar que pese a la caída en Inglaterra, los Citizens avanzaron a los cuartos de final de la Orejona gracias a la victoria por 4-0 a domicilio, que les permitió ganar por 5 a 2 en el marcador global.

Ahora, Manchester City esperará el sorteo del próximo viernes 16 de marzo para conocer su rival en la próxima ronda de la Champions League, a la que, además del equipo de Claudio Bravo, ya están clasificados Liverpool, Real Madrid, y Juventus. La próxima semana, en tanto, se definirán a los cuatro conjuntos que restan por avanzar a cuartos.

More than just a goalkeeper 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/z65N1lgrAn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018