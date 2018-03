Unión Española fue humillada ante Sport Huancayo y se despidió de la Copa Sudamericana

Los equipos chilenos continúan con los malos rendimientos en competiciones internacionales. Unión Española necesitaba un empate con goles o ganar para pasar de ronda en Copa Sudamericana, sin embargo, cayó de forma humillante por 3-0 ante Sport Huancayo quedando eliminados del torneo continental.

Martín Palermo paró un equipo con tres defensas para afrontar la revancha ante los peruanos, pero el cambio de esquema no le ayudó al equipo, es más, lo incomodó y no pudo sentirse cómodo en la cancha. Unión Española no tomó nunca el protagonismo del partido y se metió atrás, los peruanos sobrepasaron a los hispanos en todas las líneas, además se quedaron con dos hombres menos, Santiago Gallucci y Pablo Aránguiz fueron expulsados a los 78' y 87' respectivamente.

Luis Trujillo abrió el marcador a los 21', con un remate de distancia que Diego Sánchez no pudo controlar, el bote lo descolocó y reaccionó tarde. En el complemento, los rojos de Santa Laura debían salir a buscar al menos el empate para clasificar, pero Charles Monsalvo puso el 2-0 a los 50' y sepultó todas las opciones para el equipo chileno. Marcio Valverde liquidó el partido y la llave a los 79' con potente remate dentro del área.

Con este resultado, Unión Española se sumó a Everton de Viña del Mar, ambos quedaron eliminados en la primera ronda de Copa Sudamericana, solo sigue en competencia Deportes Temuco, que debutará con Estudiantes de Mérida el 10 de abril en Venezuela y Audax Italiano, que deberá medirse con Botafogo el 12 de abril en Chile.

En Copa Libertadores los resultados también son negativos. Santiago Wanderers quedó eliminado con Independiente Santa Fe en la tercera fase clasificatoria y Universidad de Concepción se despidió de la competencia a manos de Vasco da Gama en la segunda ronda clasificatoria.

Colo Colo continúa en competencia en el grupo 2, los albos perdieron en el Monumental ante Atlético Nacional y ahora se medirán con Bolivar el 13 de marzo en La Paz. En cambio Universidad de Chile, debutará en el grupo 5 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro.