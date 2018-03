David Pizarro disparó contra los dirigentes: "Creen que trayendo cantidad por sobre la calidad van a marcar diferencias"

Universidad de Chile debutará por Copa Libertadores en menos de una semana y lo hará ante Vasco da Gama, el martes 13 de marzo, a las 21:30 horas en Río de Janeiro. David Pizarro habló del estreno copero y del mal momento que viven los clubes chilenos en competiciones internacionales.

"A la U le ha ido bastante bien en los últimos diez años, cosa que no es menor. Hay que hacerse un examen profundo porque hay una calidad importante y no están dando resultados a nivel internacional, como chileno y como me gusta el fútbol, es preocupante", señaló el formado en Santiago Wanderers en conversación con Fox Sports.

El Fantasista cree que el mal momento del fútbol chileno a nivel internacional, se debe a las decisiones de los dirigentes al momento de fichar jugadores."Es un tema bastante amplio, pero pasa también porque las dirigencias creen que trayendo cantidad por sobre la calidad, van a marcar diferencias. Por mi experiencia, lo poco te puede dar mucho y eso puede ser una de las situaciones que nos tienen a mal traer internacional."

"Esta es la Copa (Libertadores) más importante del continente, estamos ilusionados, hemos trabajado mucho, ha sido dura la pretemporada. Hay que sacar el mayor provecho a una situación que se ha trabajado y tenemos la posibilidad de hacer una buena competición", complementó.

David Pizarro sabe que está en los últimos años de su carrera, por ende, espera ansioso la participación en Copa Libertadores. "Espero poder estar a la altura de la Libertadores. Por el tema de la cédula de identidad, me hubiese tener un par de años menos, pero muy motivado para afrontar mi última competición importante."