Histórico del Liverpool calienta a Alexis en la previa del clásico: "No creo que vuelva a ser el de Arsenal"

En Inglaterra continúan palpitando el duelo que animarán este sábado, a contar de las 09:30 horas, el Manchester United de Alexis Sánchez y el Liverpool, uno de los grandes clásicos del fútbol.

Un histórico y campeón de la Champions League con el conjunto de Anfield, el alemán Dietmar Hamann, le bajó el perfil a la presencia del delantero nacional en los de Old Trafford, debido a que no ha logrado un buen rendimiento desde que llegó al equipo de José Mourinho.

"No estoy seguro de que tenga el impacto que tuvo hace tres años. Él está llegando a los 30 años y es un jugador muy físico, habrá que ver cuánto tiempo podrá seguir jugando a buen nivel, o en un nivel top", reconoció el germano al sitio oficial de la Premier League.

Pero las palabras del ex jugador no quedaron ahí puesto que fue bastante más duro. "No estoy seguro de que vaya a ser de nuevo el jugador que era cuando llegó a Arsenal", añadió el ex volante y mundialista con Alemania en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.