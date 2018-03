Mourinho se defendió en su estilo de las críticas de Gary Neville

Manchester United no pasa por su mejor momento futbolístico. En su último partido de Premier League, los Diablos Rojos perdían por 1-2 con Crystal Palace y sufrieron para quedarse con un trabajado triunfo por 3-2. Un encuentro que provocó críticas y cuestionamientos al trabajo de José Mourinho o al nivel de Alexis Sánchez y Paul Pogba.

Uno de los más duros en sus cuestionamientos fue el histórico jugador de los Diablos Rojos, Gary Neville, quien no tuvo problemas para criticar el funcionamiento del equipo del portugués: "nunca he visto a un equipo de José Mourinho tan ineficiente como este. Él no lo reconocerá, pero yo no reconozco esto como una actuación, son sólo individualidades", señalo el ex lateral en Sky Sports.

Pero, con Paul Pogba, el defensor fue aún más duro: "su gran debilidad es que juega como si estuviera jugando en el parque con sus compañeros, es como si todo lo que hace fuera un video de YouTube o Instagram. Es como si no fuera serio, es como una broma para él en cuanto a la forma en que hace las cosas".

Ante toda esta avalancha de críticas, José Mourinho no tuvo dudas en salir a defender a su cuestionado jugador y también el juego que están teniendo. Y lo hizo en su particular estilo, atacando el pasado como DT de Neville: "no es mi culpa si su carrera como entrenador fuera tan pobre. Algunos de los que opinan no pudieron resolver sus propios problemas cuando eran técnico".

"Comentan como si tuvieran la solución para todo, pero no es así. Están en una posición que pueden dar opiniones sobre todo, algunas veces las leo, otras no. Esta semana estuve más enfocado en disfrutar la Champions League y la Europa League y preparándome para el partido del United (contra Sevilla) más que en opiniones", concluyó Mourinho respondiendo en su estilo.