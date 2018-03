Pumas clasificó con goleada en la Copa MX y en cuartos enfrentará al Necaxa de los chilenos

El cuadro de los chilenos Nicolás Castillo y Marcelo Díaz, Pumas UNAM, venció 3-0 a Lobos Buap por los octavos de final de la Copa MX, y con eso clasificó a la ronda de los ocho mejores del torneo azteca.

La escuadra que contó con el ex Universidad Católica los 90 minutos, pero no tuvo a Díaz ni en la banca de suplentes, fue muy superior a su rival en el Estadio Olímpico Universitario, demostrando todo su poderío goleador. A pesar de que Castillo no pudo marcar para su elenco, Alan Mendoza (48'), Jesús Gallardo (74') y Matías Alustiza (89') fueron los encargados de darle el pase a cuartos de final a los felinos.

Debido a que en la Copa MX se juega con partidos únicos para definir la clasificación a las próximas rondas, este resultado le bastó al elenco de los chilenos para enfrentar a otro elenco de compatriotas como el Necaxa.

El elenco de Matías Fernández, Igor Lichnovsky, Luis Felipe Gallegos, Víctor Dávila y Marcelo Allende, se ganó su derecho a enfrentar a Pumas; luego de una trabajada victoria 2-1 frente al Atlas de Ángelo Henríquez y Cristopher Toselli.

El enfrentamiento entre Pumas UNAM y Necaxa está programado para el próximo jueves 15 de marzo (00:15 horas chilenas), en el Estadio Olímpico Universitario de Colima, y por un paso a semifinales de la Copa MX.