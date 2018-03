Mourinho le respondió a los que critican el juego del United: "No me importa lo que diga la gente"

Manchester United, con Alexis Sánchez en cancha, venció 2-1 al Liverpool por la 30ª fecha de la Premier League, en uno de los principales clásicos de Inglaterra.

Pese a la importante victoria el juego de los Diablos Rojos no estuvo exento de críticas y su director técnico José Mourinho no dudó en responder fiel a su estilo.

"Estoy un poco cansado, tenemos un partido el martes. No me importa lo que diga la gente. Los niños están felices, estoy feliz”, tiró Mou tras el partido jugado en Old Trafford.

Respecto al duelo, el portugués aseguró que “en la segunda mitad, en mi opinión y probablemente la gente en el estudio tenga una opinión diferente, fue Liverpool controlando con el balón y United controlando sin el balón”.

Y remató: "Liverpool nos empujó a la posición defensiva, pero mantuvimos el control”.