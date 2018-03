El estremecedor homenaje que realizaron los hinchas de la Fiorentina al fallecido David Astori

Como para que la piel se ponga de gallina. Un estremecedor y emotivo homenaje realizaron los hinchas de la Fiorentina al fallecido capitán de la escuadra Viola, David Astori, quien hace una semana murió producto de un infarto mientras dormía en el hotel de concentración.

Y como la vida debe seguir, Fiorentina volvió a la cancha este domingo para enfrentar como local en el estadio Artemio Francchi al Benevento, y donde a los 13 minutos el juego se paralizó ante los aplausos de los hinchas, al cual se sumaron compañeros, rivales e incluso el árbitro del partido.

Además hubo miles de banderas que formaron el nombre del fallecido ex capitán con el número 13 de su camiseta.

La Fiore venció 1-0 al Benevento que marcha colista de la Serie A, gracias al tanto del brasileño Vitor Hugo (25').

Vitor Hugo replaces Astori in defence , Scores the first goal since Astori’s death, Salutes his Late Captain David Astori ,Life is A Miracle.

Rest in Peace ,Astori ! 😞 pic.twitter.com/XJdzRGBQZm

— Gunjan (@GunjanBafna) March 11, 2018