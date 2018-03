El desgarrador relato de ex compañero de Alexis: "Vomito antes de todos los partidos sin que nadie me vea"

El ex compañero del chileno Alexis Sánchez en Arsenal, Per Mertesacker, contó la desgarradora secuencia que vive antes de los partidos por los Gunners o la selección de Alemania, donde está obligado a vomitar o le viene diarrea por los nervios que significa enfrentar duelos con tanta presión.

"Debido a a las expectativas de la gente mi estómago se revuelve como si tuviera que vomitar. En una ocasión tragué la bilis tan fuerte que hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Giraba la cabeza hacia un lado y la barbilla hacia los hombros para que nadie se diera cuenta. Las cámaras de televisión no lo viesen, el entrenador no se enterase y los compañeros de equipo tampoco", señaló en entrevista con el medio alemán Der Spiegel.

"Todo esto no puede sonar como una queja, porque por supuesto soy consciente de los privilegios de mi vida. Es la primera vez que cuento lo de las náuseas. Luego viene la diarrea, en la mañana de cada día de partido, mirando hacia atrás ha ocurrido en más de 500 días de mi vida.Desde la cama tengo que ir de inmediato al baño, después del desayuno hasta el inodoro, desde el almuerzo hasta el baño, en el estadio otra vez al baño… Durante un tiempo solo toleraba fideos con un poco de aceite de oliva. Pero no quise dramatizar en ello (nunca informó a amigos y familiares). No tuvo ningún efecto en mi desempeño", agregó.

Por otra parte, el campeón del mundo con los germanos en Brasil 2014, anunció su retiro del fútbol, al que dice nunca haber disfrutado. Es más, para él es más entretenido desde una grada, que dentro de la cancha.

"Nunca quise convertirme en futbolista profesional. El fútbol era mi hobby, y eso es todo. Mi cuerpo está roto, tiene que terminar. Todo el mundo dice que saborearé el último año, jugaré tanto como pueda y absorberé todo pero no. Prefiero sentarme en el banquillo, incluso en la grada. Pero incluso si vomito antes de cada juego y voy a rehabilitación 20 veces al mes, lo haría una y otra vez. Valió la pena por los recuerdos", cerró.