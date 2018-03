Rafael Vaz está feliz en la U pese a que aún no debuta: "Me han dado todo lo que necesito"

A solo dos días del partido de Universidad de Chile ante Vasco da Gama por la Copa Libertadores, el defensor y refuerzo de los azules, Rafael Vaz, adelantó lo que será el encuentro y afirmó que hay mucha expectativa por la participación del equipo en el torneo continental.

"En Chile las cosas son muy distintas al fútbol brasileño. La expectativa es muy grande, porque Chile no fue al Mundial y todos hablan de la Copa Libertadores. Y tenemos la responsabilidad de hacer un buen torneo. Sabemos las dificultades, conozco muy bien Sao Januario, pero tenemos todo para hacer un gran partido. Respetamos a Vasco, pero la Libertadores es la Libertadores y esperamos hacer un gran partido", señaló a SportTv.

"Hay que enfrentar todos los juegos como una final, sabemos que va a ser un gran partido con Vasco, pero estamos tranquilos. Hay mucha responsabilidad, pero cuando trabajas para eso, encaras los partido más tranquilo. Hay mucha confianza en hacer una gran Copa Libertadores, pero iremos partido a partido", agregó.

El brasileño también destacó lo cómodo que se ha sentido en el plantel: "Aquí se respeta mucho al brasileño y me sorprende bastante. En la U me han dado todo lo que necesito, hay grandes jugadores en el equipo que hablan portugués, como Mauri (Pinilla) o (Jean) Beausejour y han facilitado todo para mí. No han hecho ninguna diferencia, al contrario, han hecho todo para que me sienta como en casa".