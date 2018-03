Aued apunta a la "cultura" de Bielsa y Sampaoli como factor en el fracaso chileno en torneos continentales

El rotundo fracaso de los equipos chilenos en copas internacionales durante los últimos años permite realizar distintos tipos de interpretaciones y diagnósticos. En ese plano, el mediocampista argentino de Universidad Católica, Luciano Aued, se permite lanzar su análisis en el que apunta a la "cultura" forjada por Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli como factor determinante en el descalabro nacional en el concierto continental.

En entrevista con La Tercera, Luli manifestó que "se sabe que cuando juegas copas y vas de visitante, o cuando juegas contra equipos importantes, esa forma de juego que se tiene en Chile termina haciendo que pierdas. A la larga los que han ganado o llegado lejos son los equipos duros, que mantienen el cero en el arco, que tratan de ir arriesgando a lo largo del partido y no desde el inicio. Eso atenta contra la forma de jugar del fútbol chileno en sí, que intenta jugar mucho y que tiene mucho de la idea de Bielsa, Sampaoli… toda esa cultura que se creó".

En la misma línea ex Racing Club comentó que "no sé si falta saberlos jugar, sino que entender los momentos de los partidos. Entender que a nivel internacional es mucho más práctico ser un equipo duro y tratar de no arriesgar tanto y ser más práctico que intentar jugar, progresar, tener una buena idea de juego".

Líder en la UC

En otro aspecto, el futbolista de 31 años comentó su buen momento personal en la UC, en el que destaca su condición de líder pese a su corto período en San Carlos de Apoquindo. "Mi edad y experiencia, viniendo de un fútbol tan competitivo como el argentino y un club tan grande como Racing, te pone solo en ese lugar. Lo tomo con naturalidad. Sigo siendo igual y ése es el mejor espejo que los chicos puedan mirar", sostuvo al respecto.

Sobre el trabajo del entrenador español Beñat San José en la Franja, el zurdo declaró que "la realidad es que desde el día que llegó Beñat fuimos entendiendo cuál era su mensaje. Él creía que el equipo tenía un potencial y por suerte lo fue mostrando. Lo primordial era el trabajo, la unión, estar todos metidos en el proyecto".

Respecto al cambio de aires en Católica tras la salida de Mario Salas y la llegada del vasco, Aued estableció que "se renueva todo con el cambio de mando de técnico. Las expectativas son otras. Fue un proceso largo y exitoso el de Mario, pero ya estaba llegando a su fin. La llegada de Beñat, con su idea de juego y de grupo, nos convenció. Nos alineamos con esa idea".