Alexis, Colo Colo y la U: cartelera de una semana futbolera crucial

Tras un fin de semana sin fútbol debido al cambio de mando que se realizó en nuestro país, la acción regresará desde el viernes. Sin embargo, el fuerte de la semana se vivirá entre este martes y miércoles con duelos importantes de Champions League y Copa Libertadores, donde los chilenos serán nuevamente protagonistas.

El primero en saltar a la cancha será Alexis Sánchez quien este martes tendrá una nueva oportunidad de silenciar las críticas cuando el Manchester United reciba al Sevilla. En la ida empataron 0-0, por lo que es imperioso un triunfo para seguir en carrera. Ese mismo día, la U debutará en la Copa Libertadores enfrentando al poderoso Vasco da Gama en Río de Janeiro.

El miércoles en tanto, la Champions League tiene como plato fuerte el duelo entre Besiktas de Gary Medel y Bayern Munich de Arturo Vidal, en una llave que parece definida tras el 5-0 de la ida en Munich. Tras ese encuentro, la atención de los fanáticos estará concentrada en el crucial partido que disputará Colo Colo ante Bolívar por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lunes 12 marzo

Liga española

17:00 hrs Alavés (Guillermo Maripán) vs. Real Betis

Premier League

17:00 hrs Stoke City vs. Manchester City (Claudio Bravo)

Martes 13 marzo

Champions League – octavos de final (vuelta)

16:45 hrs Manchester United (Alexis Sánchez) vs. Sevilla

16:45 hrs Roma vs. Shakhtar Donetsk

Copa Libertadores

19:15 hrs Atlético Tucumán vs. Libertad

21:30 hrs Cerro Porteño vs. Defensor Sporting

21:30 hrs Vasco da Gama vs. Universidad de Chile

Miércoles 14 marzo

Champions League – octavos de final (vuelta)

14:00 hrs Besiktas (Gary Medel) vs. Bayern Munich (Arturo Vidal)

16:45 hrs Barcelona vs. Chelsea

Copa MX

00:15 hrs Santos Laguna vs. Querétaro (Edson Puch)

22:00 hrs Cafetaleros de Tapachula vs. Toluca (Osvaldo González)

Copa Libertadores

19:15 hrs Bolívar vs. Colo Colo

19:15 hrs Estudiantes de la Plata vs. Real Garcilaso

21:45 hrs Atlético Nacional vs. Delfín

21:45 hrs Corinthians vs. Deportivo Lara

21:45 hrs Emelec vs. Flamengo

Jueves 15 marzo

Europa League – octavos de final (vuelta)

13:00 hrs Lokomotiv Moscú vs. Atlético de Madrid

15:00 hrs Athletic Club de Bilbao vs. Olympique de Marsella

15:00 hrs Dinamo Kiev vs. Lazio

15:00 hrs Viktoria Plzen vs. Sporting Clube de Portugal

15:00 hrs Zenit vs. RB Leipzig

17:05 hrs Arsenal vs. AC Milan

17:05 hrs Olympique Lyon vs. CSKA Moscú

17:05 hrs Salzburgo vs. Borussia Dortmund

Copa MX

00:15 hrs UNAM (Marcelo Díaz y Nicolás Castillo) vs. Necaxa (Matías Fernández, Igor Lichnovsky, Víctor Dávila, Luis Felipe Gallegos y Marcelo Allende)

Copa Libertadores

19:15 Santos vs. Nacional

19:15 The Strongest vs. Peñarol

21:30 Independiente vs. Millonarios