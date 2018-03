Guede descartó a Pinares y a Meza en Colo Colo para crucial duelo con Bolívar

A pocas horas que Colo Colo viaje a Calama para preparar el trascendental encuentro que jugarán el miércoles ante Bolívar por la Copa Libertadores, el técnico Pablo Guede dio dos malas noticias para los hinchas albos: Fernando Meza y César Pinares no viajarán con el plantel a Bolivia.

La ausencia del defensa trasandino en el duelo internacional se debe básicamente a precaución. Meza viene volviendo de una lesión producto a la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en noviembre del año pasado y pese a que ya entrena con normalidad, Guede decidió preservarlo.

"Lo de Fer es una alegría inmensa, no lo voy a convocar, pero es una cosa de locos. Lleva solo cuatro meses y medio de recuperación, ya está bien, en condiciones y si sigue igual podría ser titular contra la Universidad de Concepción (este domingo en Collao)", afirmó el técnico durante este lunes en el Monumental.



La situación de Pinares es un poco más complicada ya que presentó problemas físicos en la última jornada de entrenamiento y no hará la travesía con el resto de sus compañeros a La Paz. "Ayer tuvimos un problema con Pinares y lo más probable es que no pueda viajar. No lo vamos a arriesgar", señaló el DT, quien confirmó que la lesión sería por un golpe que sufrió Pinares en el gemelo.

El Cacique viajará este martes por la mañana a Calama donde realizará trabajos de adaptación a la altura. En tanto, el plantel albo volará esa tarde de miércoles a La Paz para disputar a las 19:15 su segundo encuentro en la Copa Libertadores ante Bolívar.