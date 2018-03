Guede traspasa la presión a Bolívar: "Ellos saben que si no ganan, están afuera"

Colo Colo visitará a Bolívar en la segunda fecha del grupo 2 de Copa Libertadores. Los albos vienen de una derrota ante Atlético Nacional, por lo que sumar en condición de visitante resulta fundamental para clasificar.

En su visita a La Paz, los albos deberán lidiar con los más de 3.600 metros de altitud, por esto mismo, el entrenador Pablo Guede planificó el partido ante los celestes de manera especial para llegar de buena manera a este compromiso.

"Son detalles que varían del juego convencional. Podemos jugar en cualquier campo de juego, el tema de la altura es un tema y tratamos de achicar el margen de error. Ver de que manera le podemos sacar ventaja ofensiva a todos esos detalles", comenzó el entrenador argentino.

Guede señaló que la razón de la escala en Calama, fue por orden del doctor. "Cuando nos tocó Bolívar lo llamé (al doctor Maya), la cámara, todo lo diseño él, confío plenamente en él. Él dijo que lo mejor era subir un poco y luego otro poco más y no directamente en la altura, por algo estudió un montón de años y no me metí en nada", añadió.

"El partido no lo preparamos más que otro, pero las condiciones reales son diferentes. Durante la semana trabajamos como veníamos, donde presionar, como salir rápido, de donde queríamos patear, lo que varió fue el tema de las pelotas. El año pasado recuperamos a Octavio (Rivero) ahí, la cámara de hipoxia la ocupamos muchísimo", agregó.

Sobre Bolívar, el entrenador argentino dijo que "es un muy buen equipo, tiene un dominio tremendo en altura, tiene la distancias de la velocidad agarradas, arriesga mucho, ataca mínimo con 8 personas. Te tiene ahí, no te deja pensar, tiene muy buenos jugadores, Arce, Callejón, Riquelme, Justiniano, Prieto. Siempre jugó 4-3-3, el lateral derecho, Bejarano va siempre para arriba y Flores se lesionó, no se a quien pondrá ahí".

"Vos llegas y te puedes sentir mal, el tema de la cabeza, es un tema real, hay cierto grado psicológico, por eso no le dimos tanta bola a la altura. Dependerá como se adapta el jugador cuando salga a la cancha. Tenemos las cosas claras, hay jugadores que han jugado en la altura, Rivero, Carmona, Baeza, Chaco, Orión. Hay que ver como va Pajarito, como va el Torta", complementó.

Más declaraciones de Guede:

Los lesionados Julio Barroso y Fernando Meza: "Lo de Julio (Barroso) es día a día, como trabajó en la semana, lo hizo apartado a sus compañeros por un tema físico. Mañana tomaré la decisión que tenga que ver con Julio. Lo de Fer (Meza) es una alegría inmensa, no lo voy a convocar, pero es una cosa de locos, lleva solo cuatro meses y medio de recuperación, si sigue igual podría ser titular contra la Universidad de Concepción".

Partido clave: "Es un partido difícil de visitante en La Paz, pero ellos saben que si no ganan están afuera. Es fundamental este partido para que no se le vayan los puntos en casa, saben que no pueden perder puntos como nosotros ante Atlético Nacional".

Sobre la planificación: "Trabajamos todo durante la semana y lo decidiré mañana. Todos hicieron una preparación muy buena, de verdad, lo bueno es que tengo las variantes y seguramente a partir del minuto 70 estén cansados, ya tendremos planificado lo que haremos".

Nivel de Marcos Riquelme, actual delantero de Bolívar y ex pupilo de Guede en Palestino."Riquelme para mí es un delantero completo, juega por ambos costados, corre harto, cabecea bien y la está metiendo hace rato en Audax y en Bolívar. Él no para de correr, tanto en defensa como en ataque, hay que tenerlo en cuenta".

Partido ante Bolívar."Si le restas puntos a tus rivales de visitante es bueno. Siempre y cuando vengas a casa y ganes. Más que por nosotros, pasa por el tema de ellos, nos van a salir a comer, a apretar, a ahogar, cuando vayan transcurriendo los minutos nos vamos a encontrar con espacios, va a ser normal".

Rumores de espionaje a Bolívar."Es completamente falso, es mentira. Fueron a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, se pagaron las entradas y vieron los partidos, ¿eso es ser espía?. Ser espía es ver los entrenamiento de los contrarios y jamás lo hice. Eso no es ser espía, hacemos el trabajo y vemos in situ, el que pone espía no entiende nada este juego".

Sobre llegar clasificado al último partido en Colombia ante Atlético Nacional: "Ojalá. Me encantaría. En la Libertadores puede pasar cualquier cosa, pero carece todo de importancia, lo más importante es el miércoles a las 19:15 de la tarde. Todo es muy relativo, no quiero gastar tiempo en eso, a nadie le sirve, son cuestiones mentales que te puedes hacer, pero después tienes que ganar. Por ahí llegas clasificado o afuera, lo único real es el miércoles".

Pelotas desinfladas: "Entrenamos con los balones más desinflados y con los de voley solo un día. Los arquero siempre, hicimos un trabajo de dónde le tenemos que pegar para que se mueva".

Sobre resultados de equipos chilenos en Copas Internacionales: "Nosotros sabemos que por ser Colo Colo, debemos dar el doble pecho, representar a Chile, pero tampoco podemos cargar con lo del fútbol chileno, tenemos bastante con los once años sin pasar la fase de grupos de la Libertadores. Los clubes somos responsables, pero hay un montón de detalles también, tenemos que tratar de hacer lo que tenemos que hacer, no nos podemos hacer cargo".

Nivel de la liga chilena: "No creo que el nivel de la liga haga que a nivel internacional no se pueda triunfar. de mi punto de vista la liga es competitiva, cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier cancha, por eso para mi el nivel es alto. Los últimos campeonatos fueron apretados. No se ve una diferencia abismal entre un equipo y otro, eso hace mejorar el nivel del juego. Hay un montón de partidos de Libertadores y Sudamericana que son de menor nivel de la liga, también otros que son de mayor nivel de la liga. Hay otros detalles, los partidos previos a Libertadores, el arbitraje, son todos detalles".