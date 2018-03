Hoyos se ilusiona en la Libertadores: "Tenemos un equipo competitivo con jugadores de mucha experiencia"

Universidad de Chile vivirá este martes su estreno en la Copa Libertadores 2018 al jugar como visita en Río de Janeiro ante el duro Vasco da Gama, sin embargo el director técnico azul, Ángel Guillermo Hoyos, confía en que su equipo puede conseguir un buen resultado en el estadio Sao Januário.

"Las estadísticas son respetables, pero siempre esta la ilusión de que esto se modifique, vamos a tratar de respetar la magnitud y grandeza de Vasco para tratar de seguir creciendo como equipo", dijo el estratega azul en su conferencia de prensa previa al choque que se disputará mañana martes a partir de las 21:30 (hora chilena).

El DT de la U expresó que "esperemos tener una linda noche. Tenemos una ilusión muy grande de hacer un buena Copa, hemos trabajo para eso y tenemos un equipo competitivo con jugadores de mucha experiencia. Esa fe viene trasladada de lo que representa el equipo. Son 18 puntos que hay que jugarlos con mucha intensidad y con valores futbolísticos".

Por otro lado, el ex seleccionador de Bolivia se refirió a la posibilidad de que el defensa central brasileño Rafael Vaz debute por el cuadro estudiantil en el encuentro ante Vasco. "Tiene muchas posibilidades, pero no lo puedo certificar porque quedan menos de 48 horas y me quiero tomar los tiempos", sostuvo.

Además, Hoyos se refirió a las bajas de Gonzalo Jara y Lorenzo Reyes que lamentarán los azules en Río de Janeiro. "Siempre cuando un jugador no juega por lesión o expulsión el equipo tiene que estar preparado para eso, hay gente que trabaja de sol a sol para tener un posibilidad de jugar; son jugadores que se van a extrañar, pero estoy seguro que la gente que vaya a entrar va a aportar", estableció.