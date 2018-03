Marcelo Díaz lanza tajante respuesta ante amenaza de muerte en contra de su hija en redes sociales

Un usuario de Instagram identificado como Lukas Roiss le envió una serie de perniciosos mensajes al futbolista Marcelo Díaz, tras la derrota 1-0 de Pumas ante Toluca con autogol del chileno. Entre ellos, una amenaza de muerte en contra de su hija.

Y aquella amenaza no fue tolerada por el bicampeón de América con la Roja, quien respondió de forma pública y tajante. A través de su cuenta en Twitter, Díaz expresó: "A MÍ me pueden criticar, a MÍ me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete NADIE y por ellos doy la vida… Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm (sic)".

Publimetro Chile Autogol de Marcelo Díaz le entregó la victoria a Toluca de González frente a Pumas El volante chileno desvió el disparo del atacante Alexis Canelo, dejó sin opción al arquero Saldívar y liquidó el 1-0 en contra de su equipo.

Dicha publicación del mediocampista formado en la Universidad de Chile va acompañada de dos pantallazos: en el primero se exhibe el perfil de Lukas Roiss en Instagram y en el segundo parte de los mensajes recibidos por el futbolista.

"Tonto conchetumare", "Hijo de la perra", "Por tu culpa perdí 300 lucas" y "Voi a matar a tu hija (sic)", fueron algunos de los mensajes recibidos por Marcelo Díaz después de la derrota por la cuenta mínima de su equipo por la fecha 11 de la Liga MX.

La publicación de Díaz en Twitter: