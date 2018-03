Leo Valencia le pone sus fichas a Rafael Vaz en la U: "Yo lo enfrenté y es un gran jugador"

A pocos meses de cumplir un año defendiendo la camiseta del Botafogo, el volante nacional Leonardo Valencia del Botafogo de Brasil se ha transformado en un experto del fútbol brasileño.

Este lunes, aprovechando su visita a la concentración de la U, el seleccionado nacional envió un mensaje tranquilizador a la hinchada azul con respecto a la figura del defensor Rafael Vaz, que aún no ha visto acción con la camiseta del Romántico Viajero.

"Obviamente que Vaz es un gran jugador, no cualquiera juega en Flamengo. Ojalá se adapte rápido, porque de seguro va a aportar. Yo lo enfrenté y es un gran jugador", afirmó con total convicción a radio Agricultura.

Con respecto al encuentro que jugará este martes la U ante Vasco da Gama, el ex volante de los azules aseguró que los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos "van a enfrentar a un equipo que tiene buena posición de balón, fuerte. Pero esperamos todos que la U saque un equipo positivo".

En la conversación, el ex jugador de Palestino también analizó el crecimiento que ha tenido su carrera desde que dejó la institución árabe a mediados de 2017 para fichar en el conjunto carioca.

"He madurado bastante en Brasil. Estoy muy contento, uno va aprendiendo, creciendo, agarrando confianza. Me siento muy maduro porque estoy manejando varias posiciones y eso me da la tranquilidad de que puedo aportar en cualquier esquema", sostuvo Valencia.

"Ayer (domingo) empecé jugando como volante por la izquierda, después de enganche y ya en el segundo tiempo lo hice de puntero. Me dan varias opciones de ir cambiando posiciones y uno siempre va a mirar el beneficio del equipo", apuntó Valencia, quien el pasado fin de semana estuvo en cancha en la derrota del Botafogo ante Flamengo.