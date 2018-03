En racha y con ilusión: ¿Cómo llega Vasco da Gama al debut de la U en la Libertadores?

Universidad de Chile debutará en Copa Libertadores ante Vasco da Gama, este martes 13 de marzo a las 21:30 horas en Río de Janeiro. A menos de un día del estreno continental de ambos equipos, el Almirante recibirá a los azules siendo el líder de su zona del Campeonato Carioca.

Vasco da Gama ha disputado cinco partidos en esta fase del torneo carioca, en la Taça Río, donde registra tres triunfos, un empate y una derrota, en su último partido derrotó a Madureira por 3-1 con un elenco lleno de suplentes y se metió en semifinales del certamen, tras una mala actuación en la primera etapa (Taça Guanabara) donde no pudieron llegar a la etapa de los cuatro mejores.

El conjunto carioca tuvo que eliminar a Universidad de Concepción y Jorge Wilstermann de Bolivia para meterse en la fase grupal en una zona donde ya estaban Cruzeiro y Racing Club. Se metió en la Libertadores tras ser 7º en el Brasileirao 2017 con un elenco lleno de jóvenes figuras como Evander, Paulinho y Yago Pikachu, que seguramente pronto irán a Europa. Otros destacados son el portero uruguayo Martín Silva, el zaguero ecuatoriano Frickson Erazo y los argentinos Leandro Desábato y Andrés Ríos.

En los brasileños no se achican y se ven con mucha ilusión, ya que no se consideran los más débiles del grupo: "No aceptamos eso de que el Vasco es el equipo más débil del grupo. El Vasco es un club grande en Brasil y en la Libertadores. Y será en la cancha que mostraremos eso", afirmó el lateral izquierdo Ricardo Henrique en una rueda de prensa.

"Sabemos que nos tocó un grupo fuerte pero podemos contar con todos nuestros jugadores. Nuestro plantel tiene jugadores con experiencia que ya disputaron la Libertadores. Es verdad que hace tiempo no competíamos en la Libertadores, pero no somos los más débiles", agregó.

Una alineación para enfrentar a la U sería con Silva; Yago Pikachu, Erazo, Ricardo Graca (o Paulao) y Ricardo Henrique; Wagner, Wellington y Leandro Desábato; Paulinho, Andrés Ríos y Evander.