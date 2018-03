Aued le manda un salvavidas a Palermo: "De ninguna manera pienso que el DT rival tenga que irse si nosotros ganamos"

La sexta fecha del Campeonato Nacional 2018 trae como plato fuerte un nuevo enfrentamiento con tintes de clásico entre Universidad Católica y Unión Española. Cruzados y Rojos han protagonizado reñidos duelos y con importantes consecuencias en los últimos años y el venidero choque podría generarle duras consecuencias al DT hispano Martín Palermo.

El Loco atraviesa una delicada situación al mando del conjunto de Santa Laura. Después de ganarle a la U en la primera fecha del torneo, el cuadro de colonia no ha sabido de victorias, panorama que se agudiza con la inapelable eliminación en la Sudamericana a manos del modesto Sport Huancayo de Perú. Por eso, con los resultados a la vista, su continuidad está en entredicho.

Sin embargo, en la UC no se fían del mal momento de Unión, todo lo contrario: "sabemos que son un gran equipo y que vienen heridos debido a la eliminación en la Copa y algunos resultados que han sido adversos. Es difícil que no estén con las ganas de revertir la situación, eso los convierte en un rival aún más complicado. Nuestra tarea es sumar de tres, y enfocarnos con lo nuestro", sostuvo el mediocampsita Luciano Aued en conferencia de prensa.

Al ser consultado por un posible despido de Palermo ante una victoria cruzada el domingo, Luli expresó que "nos enfocarnos en lo nuestro, después lo otro será una consecuencia, pero de ninguna manera pienso que el técnico del equipo rival tenga que irse si nosotros ganamos, ojalá que no, porque personalmente tengo muy buenas referencias de Palermo y creo que le ha hecho muy bien a su club. Espero ganar, pero después lo otro no nos compete a nosotros, es secundario".

Un mix

Sobre el estilo pragmático que ha exhibido Católica en el arranque de torneo y que le ha permitido obtener 5 triunfos en igual cantidad de partidos, Aued destacó que "somos un equipo más práctico, sabemos con el material que contamos y la cantidad de jugadores que tenemos, esto lo transformamos en virtud. Nuestra fuerza es el conjunto, tratamos de imponer nuestro juego, manejar la pelota y reflejar lo que hacemos en la semana. Somos un equipo práctico, que sabe sus limitaciones".

En base a lo mismo, el ex Racing Club comentó que "tenemos individualidades, que no son muchas, que pueden marcar la diferencia distinta, como Diego, pero nuestra fuerza es el conjunto, no tenemos grandes jugadores como para que hagan la diferencia y ganen partidos solos, sabemos que tenemos que colaborar mucho entre todos, somos un mix, cuando podemos, sobre todo como local, tratamos de imponernos con nuestro juego, manejar la pelota y crear situaciones".

Universidad Católica y Unión Española se medirán el domingo 18 de marzo, a partir de las 20:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018.