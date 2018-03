Barcelona pide piedad a sus hinchas por el "infierno" que vive André Gomes: "El runrún de la grada no ayuda"

"No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Me ha pasado en más de una ocasión eso de no querer salir de casa", con estas palabras el futbolista del Barcelona, André Gomes, dio a conocer el infierno que está viviendo desde que arribó al equipo español donde hasta el momento ha sido uno de los jugadores más resistido del plantel.



Una vez que el portugués dio a conocer públicamente esta situación, el camarín culé salió de inmediato a entregarle su apoyo. El encargado de hablar fue Sergio Busquets, uno de sus referentes, quien en conferencia de prensa reveló cómo están sosteniendo a su compañero en este mal momento.

"Sabíamos algo, esta claro que todo el mundo lo sabía. No sé hasta qué punto porque es personal y cada uno lo lleva a su manera, pero los compañeros siempre le hemos intentado ayudar. Estar a su lado, intentar aconsejarlo pero al final el que lo vive es él y quien se lo lleva a su casa es André", sostuvo Busquets.

El mediocampista también aprovechó la oportunidad para realizar un llamado a la hinchada culé: "Como compañero hemos hecho todo lo posible, pero como afición hay que dar un paso mas adelante; ser más positivo y ayudarlo".

Pero eso no fue todo puesto que apuntó que "el runrún de la grada no ayuda. Seguro que está preparado. Lo vamos a ayudar y seguro que la afición también lo hará porque, al final, todos buscamos lo mismo".