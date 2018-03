Alexis suma críticas: "Tiene un rostro de malhumorado cuando no se sale con la suya"

El rendimiento de Alexis Sánchez con la camiseta del Manchester United pasó de generar preocupación a molestia entre los hinchas ingleses, quienes no han podido observar la mejor versión del chileno desde que arribó al club. Pero no sólo los fanáticos están enojados con el goleador, sino que los medios de comunicación también tienen a Sánchez en el centro de la noticia.

Este martes, el ex futbolista y actual columnista de Sky Sport, Charlie Nicholas, hizo sus proyecciones para los duelos de Champions League que se jugarán durante esta jornada y en el análisis del partido entre el United y el Sevilla, todos sus dardos apuntaron hacia Alexis.

"Si Paul Pogba estuviera en forma no creo que pueda entrar al equipo del United, ya que ha sufrido la confusión que la llegada de Alexis Sánchez ha traído al equipo. No sé si Sánchez merece estar en la alineación, pero si lo está, ciertamente no debería ser a costa de Rashford", sostuvo Nicholas en su columna.



Como si esto fuese poco, el ex atacante del Blackburn y actual columnista del Daily Mail, Rover Chris Sutton, también destruyó la imagen del chileno y lo comparó con el delantero del Tottenham, el surcoreano Son Heung-min.

"Si yo fuera gerente de la Premier League, tomaría a Son por encima de Alexis Sánchez todos los días de la semana. Todo lo que hace es con una gran sonrisa en su rostro. Compare esto con Sánchez, quien a menudo tiene un de rostro malhumorado cuando no se sale con la suya. Por 600,000 dólares por semana en Old Trafford tenemos que ver una exhibición ganadora de Sánchez", sostuvo el ex delantero.

Para finalizar y darle más peso a su teoría, Rover Chris Sutton apuntó que el goleador del Tottenham "ha marcado siete goles en sus últimos cuatro juegos, mientras que el chileno ha encontrado la red sólo una vez en nueve para el United. Está claro ver qué gerente obtiene la mejor relación calidad-precio".