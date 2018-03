Del Potro no para de ganar y se convierte en favorito en Indian Wells

El argentino Juan Martín del Potro, sexto favorito, accedió a los octavos de final del torneo Masters 1.000 de Indian Wells, tras eliminar al español David Ferrer, al que venció por 6-4 y 7-6 (3).

Del Potro, finalista de esta competición en el 2013 ante Rafael Nadal, tardó una hora y 46 minutos en vencer al tenista español que dio dura batalla, pero que no le alcanzó ante el poder del trasandino.

El jugador de Tandil, ganador este año de Acapulco y finalista en Auckland, venció por séptima vez en su carrera a Ferrer, con el que ha jugado en 13 ocasiones. Sin embargo, las cuatro más recientes, incluidas las dos de este año, las ganó Del Potro.

El argentino se medirá en octavos a su compatriota Leonardo Mayer, que batió con autoridad al japonés Taro Daniel, procedente de la fase previa y verdugo del serbio Novak Djokovic (6-4 y 6-1).

Además, Del Potro se convirtió en el favorito de la parte baja del cuadro tras la derrota del segundo cabeza de serie Marin Cilic, que perdió ante el alemán Philipp Kohlschreiber.

Lucky 13.@delpotrojuan wins the 13th career meeting against Ferrer 6-4 7-6(3) & moves into the last 16 in the desert…#BNPPO18 pic.twitter.com/zdKU3R2TQh

— Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2018