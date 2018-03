Los históricos Ferdinand y Scholes se lanzan contra Alexis: "Parece una sombra de lo que era"

Manchester United quedó fuera de la Champions League tras perder la llave contra el Sevilla, los Diablos Rojos se despidieron del certamen en octavos de final y los españoles ganaron por primera vez en su historia en territorio inglés.

Tras la dura eliminación, las leyendas de los Diablos Rojos, Paul Scholes y Rio Ferdinand, criticaron la actuación del equipo de José Mourinho y la de Alexis Sánchez en Old Trafford.

"(Marcus) Rashford fue aterrador y jugó bien por la izquierda, pero lo cambió para llevar a Sánchez a su mejor posición", señaló Scholes a BT Sport después del partido.

"Creo que la mejor posición de Marcus está en la izquierda, pero Sánchez dio el balón tantas veces. Seguramente el entrenador tiene que ver que en los últimos cuatro o cinco partidos, Sánchez no ha sido lo suficientemente bueno", complementó el ex volante inglés.

"They looked like a team thrown together, full of strangers…" @rioferdy5 can't believe what he has just seen at Old Trafford.

"He looks a shadow of the player he was, he looks a stranger in this team…"

"In some ways, I feel sorry for him."@rioferdy5 discusses Alexis Sánchez after another below-par display for Manchester United. pic.twitter.com/tQadySYbjk

