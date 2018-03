Respira Inglaterra: Harry Kane podrá volver en mayo y llegaría con lo justo al Mundial

Dentro de todo hay buenas noticias para Tottenham y la Selección de Inglaterra, porque el goleador de la Premier League, Harry Kane, podrá llegar a tiempo para jugar el Mundial de Rusia.

"HurriKane" debió salir de la cancha en el último partido de los Spurs, tras un golpe sufrido en una jugada con Asmir Begovic. El delantero se sometió a exámenes y se confirmó un duro diagnóstico: lesión en los ligamentos de su tobillo derecho, la tercera en menos de 18 meses.

El inglés estará fuera de las canchas hasta mayo y después entrará en proceso de llegar bien fisicamente al Mundial de Rusia 2018, ya que es pieza clave de la escuadra que dirige Gareth Southgate.

Así, Kane se ausentará de los cuartos de final de la FA Cup, cuando Tottenham se enfrente a Swansea City y además quedará fuera de cuatro partidos de Premier League, ante Chelsea, Stoke City, Manchester City y Brighton. Además, no estará en los amistosos de los Tres Leones ante Holanda e Italia.

El delantero podría regresar para los últimos tres partidos de Premier League contra Watford, West Bromwich y Leicester City que se jugará en mayo, buscando ayudar a su equipo a entrar a la próxima Champions.

Además tendrá la posibilidad de tener rodaje en Inglaterra, cuando se enfrente a Nigeria y Costa Rica en los amistosos previos a la Copa del Mundo.

BREAKING: Harry Kane has been ruled out until May with an ankle injury and faces a battle to be fully fit for the World Cup… [Mirror] pic.twitter.com/qOXQYA4t3L

— Football Transfer (@Footy_Transferr) March 13, 2018