El club de barrio de Arturo Vidal sigue sumando ex colocolinos a su equipo de trabajo

Arturo Vidal sigue sumando ex jugadores de Colo Colo al staff de su club de barrio, el Rodelindo Román, para el estreno en la Tercera B. Con la reciente aprobación del ingreso del club de San Joaquín a la ANFA, el mediocampista nacional está haciendo todos los esfuerzos para que desde ahí inicien su camino al profesionalismo y por eso quiere formar un staff de categoría, al que ahora se unió Pablo Contreras, según informó el diario La Tercera.

El ex defensor de los albos tomará el puesto de gerente deportivo y en su retorno al mundo futbolístico señaló, en conversación con el matutino, que "quería reinsertarme en el fútbol. Arturo me manifestó esta iniciativa tremenda y me gustó. Hay un área médica, utilería y todo lo que se necesita para trabajar bien. Realmente es interesante trabajar y fomentar el deporte en San Joaquín".

"Con Arturo tengo una amistad desde hace mucho tiempo. Tenemos que conformar el plantel y la elección debemos realizarla el cuerpo técnico y yo con algunos contactos que fui generando en mi carrera. Queremos darle el espacio necesario a los chicos, entendiendo la intención de Arturo. Él quisiera que ya el club estuviera en Primera. Esto va a ser paso a paso", agregó en La Tercera.

Con esto y sumado a la intención de llegar al profesionalismo, Pablo Contreras se suma al staff de ex jugadores de Colo Colo que está formando Arturo Vidal en el Rodelindo Román, el que es comandado desde la dirección técnica por Rodolfo Madrid y su ayudante a Mario Cáceres.

Rodelindo Román integra el grupo B de la Tercera División B y en la primera fecha enfrentará a Deportivo La Granja.