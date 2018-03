Con todas las figuras: la lista de buena fe de la U para la Copa Libertadores 2018

Universidad de Chile inicia su camino en la Copa Libertadores 2018, en el que tendrá una compleja tarea en el grupo 6 contra tres históricos del torneo que ya supieron levantar el trofeo: Cruzeiro y Vasco da Gama (Brasil) y Racing Club (Argentina).

La U busca reeditar sus grandes campañas de a principios de la década cuando alcanzó las semifinales en 2010 y 2012. Aunque su gran sueño es ganarla por primera vez.

El cuadro de Ángel Guillermo Hoyos dio a conocer su lista de buena fe para el certamen con 29 futbolistas (con un máximo de 30), que fue confirmada por la Conmebol, incluyendo a todas sus incorporaciones: Yeferson Soteldo, Angelo Araos, Felipe Saavedra, Franz Schultz, Armando Cooper y Rafael Vaz.

Además, destacan sus grandes nombres como Johnny Herrera, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, David Pizarro y Mauricio Pinilla.

No aparece es el argentino Jonathan Zacaría, quien ocupaba el dorsal 28 en el torneo local, pero que no fue inscrito en la Libertadores por la grave lesión que lo tendrá fuera hasta agosto (al menos) ni tampoco en el Campeonato Nacional para liberar un cupo de extranjero. Vale decir que en la Copa no hay límite de futbolistas foráneos y que la ausencia del ex Palestino es el único valor que no ocupó la U para completar su nómina.

Si está Leandro Benegas, quien utilizará su tradicional número 7, y aunque no está anotado en la primera rueda del Campeonato Nacional, sí estará listo en los próximos meses para volver a la acción y por eso Hoyos si lo anotó en la lista de buena fe.

Revisa los 29 jugadores que disputarán la Libertadores con la U