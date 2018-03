Ronald de Boer defendió a su hermano Frank tras el día de furia de Mourinho

El funcionamiento de Manchester United ha sido el principal de foco de críticas en Inglaterra. A pesar que el equipo se encuentra en la 2º de posición de Premier League y está disputando los octavos de final de Champions, la forma de juego de los Diablos Rojos continúa siendo cuestionada.

El holandés Frank de Boer criticó la última actuación de los de Old Trafford en la liga inglesa y José Mourinho le respondió señalando que es "el peor técnico de la historia de la Premier League".

Y nada menos que Ronald de Boer, hermano gemelo de Frank e histórico jugador del Ajax y la selección holandesa, salió al paso de los dichos del portugués, indicando que los técnicos tienen métodos diferentes al momento de trabajar con jugadores jóvenes.

“Los entrenadores tienen diferentes filosofías cuando desarrollan jóvenes talentos. No está bien o mal, simplemente es diferente y debes respetar eso. (José) Mourinho compró a (Alexis) Sánchez en enero y, por supuesto, es verdad que no es bueno para el desarrollo de (Marcus) Rashford, que ahora jugará menos en el Manchester United”, señaló el ex extremo derecho a Sky Sports.

“(Marcus) Rashford es sin duda uno de los mayores talentos de la Premier League y podría jugar un papel importante en el Mundial de Rusia”, agregó quien jugará el Mundial de Francia 1998.

Ronald concluyó diciendo que su hermano respeta el trabajo de Mourinho: “Frank (de Boer) respeta mucho a José (Mourinho) y simplemente estaba señalando que, si (Marcus) Rashford jugara en el Ajax y tuviera dos partidos manos, aun así sería titular en el tercer encuentro".

"Sin embargo, él está en el Manchester United y después de dos partidos malos las cosas son diferentes y él estará en el banquillo", sentenció.