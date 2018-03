Jorge Valdivia ya siente la altura de La Paz: "Las veces que he ido lo he pasado mal"

Colo Colo viene hace mucho tiempo preparando el partido con Bolívar en la altitud de La Paz por la Copa Libertadores. Sabiendo lo duro que es jugar en los 3600 metros sobre el nivel del mar que tiene la ciudad boliviana, los albos dispusieron un trabajo físico especial y tuvieron un intenso entrenamiento en la cámara hipóxica, la que recrea las condiciones que se encontrarán en el encuentro de este miércoles, a disputarse desde las 19:15 horas.

Uno que bien sabe lo difícil que es jugar en La Paz es Jorge Valdivia, quien ha ido con la selección chilena a enfrentar el duro desafío de un partido en el estadio Hernando Siles. Por eso, al momento de analizar el partido con Bolívar, el Mago tuvo claro este factor geográfico y asegura que será clave en el trámite del partido.

"Es difícil jugar en la altura, y estas situaciones tan adversas nos lleva muchas veces, no sólo a nosotros sino a todos los equipos que van allá, a perder las ideas y el funcionamiento, porque el rival se aprovecha de esa condición y muchas veces te hace perder tus principios futbolísticos. Esperemos que no nos pase, pero es claro y obvio que estando allá cambian las situaciones. Independiente de eso, tenemos las ideas claras y sabemos cómo podemos hacerle daño a Bolívar.

"Esperamos no ser un equipo más que llega a La Paz y cambia sus principales futbolísticos, nosotros queremos hacer lo que venimos haciendo. Estamos conscientes de lo que significa el partido y de lo que significa jugar en la altura, nos hemos preparado bien, hemos trabajado pensando en las dificultades que vamos a tener en Bolivia y estamos conscientes que no nos sirve un resultado negativo. Es difícil pero nosotros estamos preparados y estamos conscientes que es un partido vital para aspirar a pasar a segunda fase", agregó.

Además, sobre la larga preparación que realizaron para este encuentro, donde destacó el trabajo en la cámara hipóxica, Jorge Valdivia le restó la importancia que puede tener: "es un trabajo que lo hacemos hace mucho tiempo y ayuda, pero no es el determinante para decir que estando allá nos vamos a sentir adaptados. Es muy difícil jugar a 3.600 metros, la condición ya es complicada y es tres veces más jugando, porque te exigen, corres, el oxígeno es menos y la presión muy alta. Las veces que he ido lo he pasado mal, pero acá entra a jugar la parte psicológica y esperamos estar bien en eso".

Para complementar su punto, el Mago se refirió al cambio que sufren muchos equipos jugando en La Paz, donde tienden a presionar y atacar menos para evitar el cansancio: "no es sólo Colo Colo que se pueda ver defensivo, los equipos que van a la altura cambian sus principios futbolísticos, porque la condición no te permite repetir lo que haces normalmente. Lo que más nos interesa a todos es traer un buen resultado desde Bolivia, si somos defensivos o no se verá al término del partido. Si somos defensivos y nos traemos un resultado positivo, seremos defensivos"

"Cuando uno es local uno tiene la responsabilidad y la iniciativa. Bolívar es local, tienen la ventaja de jugar en la altura y desde ya pasan a ser favoritos.Ellos se hacen más fuertes jugando allá al saber que tienen esa ventaja de la altura. Sabemos que un resultado negativo no nos sirve para nada, es el segundo partido de ambos y el que no gana complica las opciones de pasar a segunda fase, el que pierde tiene menos opciones de avanzar", agregó.

Finalmente, se refirió al viaje que realizarán este martes a Calamar para aclimatarse a la altitud de la ciudad boliviana, donde sólo llegarán horas antes del partido, y fue enfático: "estar en Calama y después en la Paz es diferente, no hay una ayuda en ese sentido hablando de los metros que tienen, no hay comparación entre las dos ciudades. Tratamos de prepararnos bien, de llegar bien, pero no llegaremos más adaptados por estar en Calama. Dicen que la recomendación es llegar el mismo día a La Paz y por eso lo estamos haciendo ahora, pero para adaptarte tienes que irte antes y las condiciones no están para hacer eso".