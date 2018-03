Aníbal Mosa intenta explicar su detención en Calama y denuncia "abuso de poder" de parte de Carabineros

El Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tuvo una madrugada bastante polémica tras pasar la noche detenido por un incidente con el intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, en el ascensor del hotel de concentración de Colo Colo en Calama, ciudad donde los albos hicieron la última preparación para el duelo que jugará este miércoles ante Bolívar.

A minutos de tomar el vuelo hacia La Paz, Mosa se refirió al incidente e intentó bajarle el perfil a la situación tras explicar los motivos que lo llevaron a ser detenido tras la denuncia que impuso la autoridad regional en Carabineros.

"Fue un tema menor que ocurrió ahí en el ascensor a eso de las doce de la noche cuando me dirigía a la habitación con el presidente de la Corporación, Fernando Monsalve. De repente entra un señor muy abruptamente al ascensor, no sabíamos quién era, y ahí se produjo una pequeña discusión, pero es un tema que no debería haber pasado", sostuvo Mosa desde Calama.

El relato del timonel de Blanco y Negro no quedó y también denunció que Carabineros en ningún momento le dio detalles de los motivos de su detención: "la verdad es que me llama un poco la atención, porque después aparecieron unos Carabineros en mi habitación y tuve que ir a la comisaría. No entendí nunca por qué me citaron, siento que es un abuso de poder hacia mi persona. Ya hablaré con mis abogados para saber los pasos a seguir", apuntó el presidente.

Para finalizar y ante los rumores de una posible discusión con personal del hotel Diego de Almagro antes del encontrón con el intentende de Antofagasta, Mosa alzó la voz y afirmó que es "imposible, no hubo maltrato. Nosotros estábamos viendo el partido de Universidad de Chile y no hubo nada de eso".