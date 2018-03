Con muchas sorpresas y grandes ausentes: Las novedades que dejó la primera nómina de Rueda en la Roja

Reinaldo Rueda ya dio a conocer la nómina de 24 jugadores para los partidos amistosos que tendrá Chile ante Suecia y Dinamarca, el próximo 24 y 27 de marzo, respectivamente, en el que será el inicio de la etapa del colombiano al mando de la Roja tras reemplazar a Juan Antonio Pizzi.

En el listado del nuevo DT de la selección están los habituales jugadores, tales como Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas o Alexis Sánchez, entre otros, pero también llama la atención la ausencia de jugadores que eran fijos en las nóminas pasadas y no sólo cuando estaba Macanudo en el banco, tales como Gonzalo Jara o Eugenio Mena.

El defensor de Universidad de Chile venía siendo el central inamovible en todos los últimos periodos de la selección chilena, pero Rueda dio un golpe a la cátedra al dejarlo fuera de su primera nómina y también del microciclo que realizó la semana pasada con jugadores del medio local, aunque de estos periodos de entrenamientos se explicaba su ausencia por ser considerados como trabajos para los jugadores de proyección.

El caso de Eugenio Mena es similar al de Jara, ya que también fue un habitual convocado en la Roja. Sin embargo, una primera muestra de su posible ausencia fue que el cafetalero no incluyó Brasil, país donde juega el lateral izquierdo, como destino para la gira que hizo para reunirse con los pilares de la selección y con los posibles futuros convocados, lo que también refleja que tampoco esté Leonardo Valencia, uno que se había ganado un lugar.

Punto aparte es la ausencia de Claudio Bravo. Como era de esperar, el capitán de la selección chilena había sido llamado por Reinaldo Rueda, pero decidió marginarse de la convocatoria por tener conflictos no solucionados con la ANFP que preside Arturo Salah.

Siguiendo con las ausencias, otro de los nombres que llama la atención que no esté en el listado del colombiano es el de Marcelo Díaz, quien, luego de los errores que cometió en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania y en el partido con Bolivia, no estuvo para la recta final de las Clasificatorias y ahora también se quedó fuera del inicio de la era del nuevo técnico. Además, jugadores como Cristopher Toselli o Francisco Silva tampoco pasaron el corte para la primera convocatoria.

Del medio local, en tanto, destaca la ausencia de Lorenzo Reyes, quien participó del microciclo que realizó Reinaldo Rueda pero no logró entrar en la nómina para los amistosos ante Suecia y Dinamarca. De Colo Colo, en tanto, sólo consiguió ser llamado Brayan Cortés y jugadores como Esteban Paredes, Óscar Opazo o Jorge Valdivia, quienes ya habían sido llamados, no fueron citados, mientras que en Universidad Católica destaca que no esté José Pedro Fuenzalida.

Las sorpresas

Así como hay grandes nombres ausentes, también hubo sorpresas en el listado del nuevo DT de la selección chilena. Por ejemplo, destaca el retorno de Miiko Albornoz, quien ya parecía haber perdido todo espacio en la Roja y ahora aparece como alternativa para el sector izquierdo de la defensa y más aún con la no citación de Eugenio Mena.

Además, el técnico parece haber sacado lecciones positivas de su gira por México, ya que Martín Rodríguez volvió a la Roja, mientras que Igor Lichnovsky, Ángelo Sagal, Diego Valdés y Felipe Mora también se ganaron un cupo en el primer listado de Rueda.

Y en los futbolistas que militan en el fútbol chileno también hay novedades y la más grande es la presencia de Marcos Bolados, quien está alternando en la titularidad de la Universidad Católica de Beñat San José, pero parece haber convencido al técnico en los microciclos de entrenamientos de los jugadores de proyección. Además, Valber Huerta fue otro de los que se ganó un cupo en estas prácticas que hizo el colombiano en Juan Pinto Durán, tal como los arqueros Gonzalo Collao y Brayan Cortés, quienes están como alternativas para quitarle la titularidad a Johnny Herrera de cara a los amistosos de marzo.