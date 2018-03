La cautela de Guede: "Este punto hay que hacerlo bueno con los partidos que quedan"

Pablo Guede ideó una detallada preparación para visitar al Bolívar en la altura de La Paz y ésta terminó dándole un empate a su equipo. Sin embargo, el entrenador de Colo Colo relativizó la importancia de la igualdad conseguida en el estadio Hernando Siles.

“Este punto hay que hacerlo bueno con los partidos que quedan”, advirtió el DT argentino. Repecto al trámite del encuentro, indicó que “se dio como lo esperábamos. Estuvimos muy bien en la parte defensiva y en la ofensiva. Nunca quedamos mal parados”.

“La manera de ellos de llegar fue por un penal, no sé si fue o no, pero por suerte pudimos empatar”, prosiguió el adiestrador transandino, quien también resaltó el esfuerzo hecho por sus pupilos en el recinto paceño: “Lo que trabajaron estos chicos es incalculable. Lo más importante era la voluntad de no claudicar en ningún momento”.

Además, destacó la preparación para el partido: "cuando tienes un resultado así acá, sacar un punto que es muy difícil, la planificación fue buena, pero me gustaría resaltar el trabajo invisible de la gente que planificó esto, el doctor Maya, Monckeberg, el cubano, el doctor Yáñez y también la logística que tuvimos salió perfecta".

"Agradecerle al club que nos puso todo a nuestro alcance, para que nosotros solo nos tengamos que preocupar de jugar. No tuvimos ningún retraso y todo es porque la gente está dispuesta y unida, para sellar el objetivo que nosotros queremos", añadió.

Por último, el técnico destacó la estrategia que le brindó el club para afrontar el crucial duelo en tierras bolivianas. “Me gustaría resaltar el trabajo invisible de la gente que planificó todo esto, los médicos y los encargados de la logística”, cerró.