Suma y sigue: Intendente de Antofagasta denunció insultos xenófobos de Aníbal Mosa

La declaración del Intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, era lo único que faltaba para cerrar la polémica que se vivió esta madrugada en el hotel de concentración de Colo Colo en Calama, donde el Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, terminó detenido por una discusión con la máxima autoridad regional.

"Hubo un altercado del ciudadano por quien usted me consulta (Mosa) con el personal del hotel. Yo estaba haciendo mi ingreso formal, totalmente ajeno a la situación, y había requerimientos que el hotel no podía ser satisfacer. El bar estaba ya cerrado y los funcionarios le decían eso", comenzó denunciando la autoridad de la Segunda Región.

El relato de Marco Antonio Díaz también apunta que Aníbal Mosa realizó una serie de insultos xenófobos en contra del personal extranjero que estaba en ese momento atendiendo el sector del bar del recinto.

El Intendente de la Segunda Región dio su versión sobre la polémica / Agencia Uno

"Hubo dichos que queremos erradicar. Una de las personas era de otra nacionalidad y hubo dichos que en mi opinión y en mi educación no corresponden, sobre todo a extranjeros y sobre todo acá en la Región de Antofagasta, donde la inmigración es un tema tan importante", afirmó Díaz.

¿Qué pasó minutos más tarde? El Intendente denuncia que "Mosa me increpó y me dijo durante todo el altercado 'y vos quien eres'. Yo le dije 'soy el intendente de la Segunda Región', y no hay abuso de poder en decir eso. Él estaba en un estado que no me corresponde señalar".