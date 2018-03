"Le dio clases a Vasco": En Brasil destacaron el "defensivo" triunfo de la U en Sao Januario

Universidad de Chile comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores tras vencer como visitante por 1 a 0 a Vasco da Gama. Los azules sabían que era fundamental conseguir puntos en su visita a Sao Januario, considerando que los cruzmaltinos son, en el papel, el rival más accesible en el temido Grupo de la Muerte del torneo continental, y pudieron volver con una victoria tras el solitario tanto de Ángelo Araos.

Los azules mostraron coraje para ir hasta Rio de Janeiro a rescatar tres puntos y pese a que fue un partido trabado y sin tantas emociones, el equipo de Ángel Guillermo Hoyos demostró que en la Libertadores es importante conseguir como sea un buen resultado para alcanzar el objetivo de avanzar de ronda, sobre todo en una zona tan compleja como la que tiene la U.

Por eso, en Brasil lamentaron la derrota del Vasco y el error que los llevó a caer por 1 a 0 ante una defensiva Universidad de Chile. "En un grupo con rivales tan complicados era fundamental haber conseguido una victoria de local ante los chilenos, pero, por lo mostrado en cancha, el equipo cruzmaltino estuvo lejos de merecer el objetivo. Antiguos errores lo hicieron un equipo inofensivo", señala, por ejemplo, Globoesporte.

Publimetro Chile Pinilla celebró como niño chico el debut triunfal: "Era un sueño jugar la Libertadores" El delantero de la U celebró la gran victoria ante Vasco y repitió su ambición por jugar el torneo continental. "Tuvimos carácter de sobra", dijo.

"El gol de la victoria de los chilenos salió de una estupidez de la defensa. Después de un lateral, Paulao no despejó y Araos remató. Martín Silva dudó y no contuvo una bola que le pasó por debajo (…) Es hasta fácil explicar el pésimo resultado de Vasco en el debut de la fase de grupos de la Libertadores contra Universidad de Chile, en Sao Januario. Ante un adversario completamente defensivo, más intenso, el equipo dirigido por el técnico Zé Ricardo no supo imponerse con velocidad para romper el fuerte bloqueo", agregan.

Pero el análisis sobre el poco ingenio que tuvo Vasco para romper a una defensiva Universidad de Chile no se queda ahí: "la timidez de los chilenos cansó, dio espacios, pero Vasco no supo aprovechar. En dos jugadas por la derecha, por donde los cruzmaltinos más jugaron casi todo el tiempo, Riascos tiró un balón al travesaño y, a la jugada siguiente, no consiguió cabecear después de un buen centro de Pikachu. Fue sólo eso, muy poco para quien juega en casa".







Publicidad







Por lo mismo, el diario Meia Hora aplaudió el defensivo planteamiento que exhibió la U en Sao Januario para sacar un triunfo tituló y tituló que la "Universidad le dio clases a Vasco" considerando el error que cometieron en el gol, mientras que Uol destacó el trabajo de Felipe Seymour para bloquear a Evander, la gran figura de los brasileños: "la falta de creación de jugadas tiene que ver con la discreta actuación de Evander. Además del nerviosismo, el 10 creó pocas situaciones y no consiguió tomar la responsabilidad en el mediocampo, cayendo ante la dura marca de Felipe Seymour".

Finalmente, el diario O Dia señala que "la Libertadores no perdona un pestañeo como el de Paulao. La consecuencia fue un gol de Araos, iniciado desde un lateral, y la derrota por 1 a 0 ante Universidad de Chile en Sao Januario. El debut en la fase de grupos comenzó con una fiesta y terminó con pifias y la desconfianza de los hinchas (…) La ansiedad fue otro de los rivales que Vasco enfrentó en la Colina. Con la obligación de hacer el deber en casa, los cruzmaltinos tuvo más posesión de balón, pero tropezó con su propia prisa. La falta de acierto en el último pase minimizó el peligro en los pocos espacios que dejó la experimentad Universidad de Chile en la defensa".