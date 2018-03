La UC recupera contingente para el duelo ante Unión Española

La semana de receso le sirvió a Universidad Católica para recuperar lesionados. Por lo dicho los cruzados preparan el duelo ante Unión Española, por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018, con el mediocampista Diego Buonanotte y el delantero David Llanos entrenando a la par de sus compañeros.

Cabe recordar que el Enano fue baja de última hora en el duelo del pasado domingo 4 marzo ante Deportes Iquique, a raíz de un desgarro miofascial en aductor izquierdo. El ex Huachipato, en tanto, se perdió dicho cotejo ante los Dragones Celestes por una contusión en el bíceps femoral derecho.

Este miércoles los dos jugadores mencionados entrenaron junto al resto de los integrantes del primer equipo de la UC en el complejo Raimundo Tupper Lyon. Eso sí, en el cuerpo técnico de Beñat San José aún mantienen precaución con ambos, de hecho Llanos hizo algunos ejercicios diferenciados.

Luego de su periplo al Zorros del Desierto, Universidad Católica se medirá con Unión Española en un prometedor partido.

En el plantel franjeado destacaron el regreso de ambos pensando en el lance ante Unión. "Por suerte esta semana se integraron David Llanos y Diego Buonanotte, así que de cara lo que va a ser partido contamos con plantel completo y estamos todos muy mentalizados en mantener la punta, que es lo que nos interesa", dijo al respecto Branco Ampuero.

Pero la UC sigue lamentando una sensible baja, ya que el defensa Benjamín Kuscevic no se ha podido integrar a los entrenamientos a raíz de la fractura en el mastoides izquierdo que sufrió en la práctica del pasado 2 de marzo. "No puede entrenar con normalidad, tampoco puede hacer pesas. Causó mucho disgusto en el equipo, por el hecho de haberse dado en un entrenamiento. Teníamos una linda pelea con Germán (Lanaro) entre los tres por los dos puestos de central", comentó el mismo Ampuero sobre la ausencia de Kuscevic.

El zaguero que pasó por el Real Madrid Sub 19 junto al lateral izquierdo Yerco Oyanedel (quien se recupera de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho), serían las únicas bajas que presentaría el actual líder del torneo en el enfrentamiento ante Unión Española que se llevará a cabo el domingo, a partir de las 20:30, en San Carlos de Apoquindo.