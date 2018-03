La UEFA destacó el abrazo entre Vidal y Medel como el momento que "no tiene precio" de la Champions

Bayern Munich le propinó una verdadera paliza al Besiktas en la Champions League. Con un global de 8-1, los bávaros avanzaron a cuartos de final y ahora esperan al rival que saldrá d el sorteo, a realizarse este viernes a contar de las 08:00 horas de Chile.

En ese contexto, considerando el duelo de chilenos que se vivió en esta llave de octavos de final, la cuenta oficial de la Champions destacó el encuentro entre Arturo Vidal y Gary Medel, quienes, pese a que estaban viviendo distintas emociones, se buscaron una vez finalizado el encuentro en Estambul, se abrazaron e intercambiaron camisetas, tal como sucedió en el partido de ida disputado en Alemania.

A través de un GIF en Twitter, el ente europeo alabó el encuentro. "Cuando quedas eliminado, pero igual buscas a tu compatriota para felicitarlo. No tiene precio", escribieron la UEFA. No importa el momento que sea, a los "hermanos", tal como calificó Arturo Vidal a Gary Medel, siempre se les quiere y así lo demostraron los nacionales una vez consumado el paso de Bayern Munich a cuartos de final.

Ahora, el Rey Arturo sigue en carrera para conseguir su sueño de ganar la Champions League, el mismo que está buscando desde que llegó a Europa y que estuvo cerca de conseguir cuando jugaba en Juventus.

When you're eliminated, but you still seek out your compatriot to congratulate him. #Priceless @Mastercard pic.twitter.com/zS5Cla0q14

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2018