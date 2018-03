Beñat se rinde ante el Chapa Fuenzalida: "Es tan completo y tan inteligente que donde lo ponga va a jugar bien"

Tal como lo ha hecho en las primeras cinco fechas del Campeonato Nacional 2018, Universidad Católica presentaría importantes modificaciones en su equipo para enfrentar a Unión Española por la sexta jornada del torneo, este domingo en San Carlos de Apoquindo. Con este panorama, José Pedro Fuenzalida dejaría su habitual puesto por el carril derecho de la defensa para asumir labores en zona ofensiva.

"Fuenzalida es un jugador tan completo y tan inteligente, entiende tan bien el juego que donde lo ponga va a jugar bien, además juega muy bien al fútbol", destacó el director técnico de la UC, Beñat San José, sobre su capitán.

Ante la posibilidad de utilizar al ex Boca Juniors como mediocampista o puntero, el vasco comentó que "es una variante que ya hemos empleado, puede ser que juguemos con él más adelantado. Su versatilidad puede hacer que juegue en distintas posiciones, el domingo lo verán, pero tenemos toda la confianza de que pueda jugar más adelante, aunque también estamos encantados de cómo lo ha hecho de lateral".

Por otro lado, el DT español se refirió a los recuperados Diego Buonanotte y David Llanos, quienes, tras ausentarse del duelo ante Deportes Iquique en Calama, podrían volver a la titularidad ante Unión. "Se han recuperado bien, han participado con normalidad junto al resto del grupo, pero también es verdad que vienen de un período de recuperación, de no estar activos, entonces hay que ir poco a poco. Analizaremos, los dos pueden iniciar como también no hacerlo, pero por cómo han entrenado, la idea es que puedan ir citados".

En cuanto al mal momento que atraviesa el equipo de Martín Palermo, quien tiene su continuidad en duda, Beñat manifestó que "es una situación que no es fácil para ellos, pero puede ser un arma de doble filo. Ellos también necesitan ganar, sumar puntos y sabemos que Unión no sólo es un gran equipo, sino que también tiene un gran técnico. Llegar a la liga chilena y estar peleando en cada campeonato no es nada fácil, eso sólo pueden hacer grandes técnicos y él lo ha hecho. Ahora no están pasando un buen momento, pero mi opinión es que nos vamos a enfrentar a un gran equipo".

En otro asunto, Beñat se refirió al llamado de Marcos Bolados a la Roja, único citado de la UC en la primera nómina oficial de la era Reinaldo Rueda. "Es una consecuencia de la calidad que tiene Marcos, de la seriedad con la que está trabajando, pero también es consecuencia de Católica y de sus compañeros. Creo que ha venido a un grupo muy bueno en lo humano y lo profesional, y gracias a sus cualidades y a sus compañeros está ahí. Ojalá juegue en los partidos y lo haga lo mejor posible", declaró.