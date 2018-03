Bravo con todo: disparó contra Salah, lo comparó con Jadue y acusó al preparador de arqueros de sobrepeso

Claudio Bravo atacó con todo. El capitán y arquero de la Selección chilena se refirió a su automarginación de la primera nómina que entregó el colombiano Reinaldo Rueda para los primeros amistosos de su nueva era.

Y el meta del Manchester City disparó munición gruesa, criticando a la ANFP, a su presidente Arturo Salah al que comparó con Sergio Jadue -sin dejar de lamentar las situaciones oscuras que protagonizó- y además, acusó al preparador de arqueros de tener sobrepeso durante el período de Juan Antonio Pizzi.

"Yo hace 40 días tomé la decisión de no venir a la Selección. El técnico sabe desde el principio mi postura, yo necesito estar 10 puntos para sentirme importante en la Selección, si no me siento para venir. Me han tocado muchas cosas en la Selección, me ha tocado bailar con la fea", dijo Bravo en conversación con radio La Clave, reconociendo que la ausencia de Julio Rodríguez, a quien pidió como preparador de arqueros en la Roja y que no fue aceptado por la federación, fue fundamental para bajarse de esta primera nómina de Rueda.

"Hoy el presidente (Arturo Salah) me trató de anarquista, pero yo no quiero imponer a nadie, lo hago para colaborar. Es algo que suma, no que reste, si necesitamos un mejor preparador o un mejor masajista. Yo le dije al entrenador de arqueros que debe bajar de peso, es una falta de respeto, si yo llego con sobrepeso a la Selección también es una falta de respeto, es algo muy ingrato. Me tengo que sentir al 100% para competir al nivel de Selección", aseguró. "Rueda estaba feliz de que esta persona llegara al staff técnico pero de la presidencia no quisieron, yo para seguir jugando a mi nivel necesito estar con los mejores, yo ofrecí pagar de mi bolsillo a esa persona", prosiguió.

En esa línea, dijo que "yo desconozco lo que hacen los clubes, hace mucho tiempo que vivo en Chile, pero la persona que más beneficios me dio fue Julio (Rodríguez), con una metodología de trabajo que muchos criticaban, de jugar con los pies, pese a que el técnico no quería y eso me benefició en mi carrera. Yo veo que los chicos juegan con los pies, pero que no saben cuándo hacerlo".

Sobre su relación y la cita con el colombiano Rueda, el meta sentenció que "quedé muy feliz de hablar con Rueda y me sentí cómodo, y no he renunciado a la selección. Acá es claro, no me proyecto a largo plazo en la selección. Si llega un niño con mejores condiciones que yo, agarro mis guantes y mi maleta y que juegue".

"Lo mío con Rueda está súper claro, está todo conversado y no hay problema alguno. Yo no estoy renunciando definitivamente a la Selección, pero en estas condiciones es difícil estar. Yo tengo la puerta abierta, pero yo no quiero ir a pasear a la Selección, ¿para qué?", afirmó.

Más dichos de Bravo

Críticas: "Cansa que hayan episodios como estos, yo fui a Rusia lesionado, me hacen saltar y me rompo el gemelo. Me traté por fuera y jugué tres partidos, pasó lo que pasó y no ganamos la final de mala suerte. Me tocó hacerlo bien, y cuando atajas tres penales todos te abrazan, pero nadie se acuerda de todo lo que pasaste, para poder sacar la situación adelante. La gente cree que tú te bajas del avión y llegas directo a jugar. A veces en la Selección trabajan amigos de los amigos en Chile y yo quiero tener a los mejores"

Selección: "Yo no me he restado de la Selección, solo estoy hablando de lo que yo proponía y de buscar mi mejoría. Yo quiero apostar al máximo nivel en la Selección y no en un lugar a medias tintas, una porque no soy aporte y lo otro sería quitarle el sitio a los que vienen abajo, yo quiero más exigencia y prepararme mejor, porque sé que en el corto plazo no voy a estar allí y que el arquero chileno llegue al extranjero. Pero si no tenemos gente capacitada para hacerlo, no va a ocurrir".

Duro contra la Federación: "Da pena que digan que nos llevamos la plata y que no vamos a dejar ningún legado en la Selección, sólo tomamos el 5% de lo que llega a la Federación. Al que quieren poner contra la espada en la pared es a mi, yo hablé con el técnico antes de la nómina, y esto viene del directorio. Todos saben que la ANFP le paga a Simplicity 15 millones de pesos al mes para tapar lo que pasa en la federación, todo el mundo lo sabe".

Las condiciones de Juan Pinto Durán: "En Juan Pinto Durán tienen encerrada a la sub 17 y la sub 20 en una casucha, cuando citan a los jugadores no hay espacio ni para el estacionamiento de todos, las canchas no tienen medidas reglamentarias. ¿Dónde está lo generado?. Seguimos en un hoyo en Pinto Durán, lo adoro pero no podemos trabajar en un complejo que ya nos quedó chico, las tías de la cocina trabajan tragando humo en unas condiciones precarias. Además, jugamos en un Estadio Nacional, sucio, camarines feos, rayados, y no podemos mejorar"

Compara a Jadue con Salah: "Más allá de todo lo que cometió y lo que se supo después, Sergio siempre estaba con nosotros, siempre nos preguntaba cosas, si había que mejorar algo estaba allí. Nosotros no sabíamos que hacían con los dineros y el chanchullo que había atrás. Hoy ocurre lo contrario, cuando hay fotos está, pero cuando no, no está. Nunca come con nosotros, no está presente, no desayuna con nosotros, los premios no los negociamos con él, seguramente ahora las cosas van a cambiar"

El adiós al Mundial: "Nosotros quedamos eliminados por culpa de todos, quedamos fuera porque no hicimos lo que teníamos que hacer, no porque falló uno solo. Hay que aclarar las cosas como son, yo tengo muy claro lo que pasó y las razones por las que no clasificamos, no tengo nada que esconder a esta altura de la vida. El fútbol chileno está mal y no es casualidad que no vayamos al Mundial, es responsabilidad de los jugadores y cuando las cosas no están unidas y pasan estas cosas. Acá se necesitan muchos cambios"

El futuro y Rusia 2018: "Va a tomar tiempo para superar lo que pasó, tengo una rabia tremenda que no voy a ir al Mundial, de ver selecciones que son mil veces inferiores a nosotros que van a ir, me da mucha rabia. Tenemos que volver a los inicios, a la humildad, al trabajo, tenemos que arrancar de cero para ir al próximo Mundial".