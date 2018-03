A no confundirse cruzados: Diego Buonanotte no viajará a Concepción

Vía redes sociales, muchos fanáticos le siguen la pista a sus ídolos del fútbol. Así, muchos hinchas de la UC y de otros equipos se ilusionaron con la presencia de Diego Buonanotte este sábado en Concepción, después de una invitación que el propio Enano hizo a través de su cuenta en Instagram.

"Hola!¿Dónde están los futboleros de Conce? ¡Nos vemos este sábado en #NeymarJrsFive para ver quiénes pueden hacer esto! habrá premios para los que puedan completar este desafío (sic)", publicó el Enano, adjuntando un video en el que marca un gol estilo olímpico ante un arco descubierto.

Sobre aquella publicación y posible viaje de Buonanotte a Concepción, el DT cruzado Beñat San José comentó que "no tengo ni Instagram ni ninguna red social, no suelo mirar, no tengo conocimiento de lo que ponen los jugadores en Instagram. La verdad es que no sé ni lo que Buonanotte ni lo que otro jugador pone en Instagram, pero todo se hace con mucha comunicación, Diego es un jugador muy profesional y él mismo sabe muy bien de que va este oficio y cualquier cosa que tenga él u otro jugador estará el diálogo".

Pero ese "nos vemos" del argentino sólo obedece a una invitación de carácter publicitario y en ningún caso implica que el ex River Plate estará en la capital del Bío Bío el sábado, según aclararon desde Cruzados. Y claro, cuando esté en desarrollo dicha actividad en zona penquista, Buonanotte estará trabajando en el último entrenamiento de la UC de cara al duelo ante Unión Española del domingo.

El volante creativo dejó atrás el desgarro miofascial en aductor izquierdo que lo marginó del compromiso ante Deportes Iquique y está en condiciones de jugar ante los rojos en San Carlos de Apoquindo. Tras entrenar con normalidad en lo que va de semana, el director técnico Beñat San José lo contempla en su lista de citados.