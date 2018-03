Aseguran que la FIFA va a fusionar los Mundiales sub 17 y sub 20

Los formatos de los Mundiales sub 17 y sub 20 llegarían a su fin. En la próxima reunión de la asamblea FIFA que se realizará en Bogotá decidiría combinar ambas competiciones, creando un torneo sub 18, además de extender la cantidad de cupos a 48 equipos participantes.

"La FIFA entiende que, al crear un torneo anual, adopta un criterio más justo con todas las generaciones de jugadores. Además, al reducir a dos años la edad de sus torneos de base, facilita la liberación de jugadores por parte de los clubes", señaló el medio brasileño, GloboEsporte.

Publimetro Chile Inglaterra, el dueño del fútbol juvenil mundial en 2017 La selección inglesa se lució este año, ganando el Mundial Sub 20, el Mundial Sub 17, el torneo europeo Sub 19 y el torneo Esperanzas de Toulon. El recambio viene.

"Con 48 participantes, es posible dar experiencia a varios países. Además, la liberación de los jugadores será, en tesis, más fácil. Y el hecho de que la competencia sea anual también ayuda bastante, pues termina con la cuestión de los años impares, siempre perjudicados en América del Sur", complementaron del país carioca.

En la reunión en Colombia, también se discutirá el uso del VAR en el Mundial de Rusia 2018, estarán los representantes y presidentes de las cinco Confederaciones: Alejandro Domínguez (Conmebol), Víctor Montagliani (Concacaf), Aleksander Ceferín (UEFA), Ahmad (África) y David Chung (Oceanía).