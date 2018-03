Histórico del United destrozó a Alexis: "Mientras más hace, más empeora el equipo"

La eliminación de Manchester United de Champions League ante Sevilla continúa retumbando en el cuadro inglés. Las críticas no paran, en primera instancia habían sido Rio Ferdinand y Paul Scholes, ahora se sumó Paul Ince, quién también criticó el rendimiento del equipo y de Alexis Sánchez.

"Sánchez sigue intentando hacer cosas, pero mientras más hace, más empeora el equipo. Puedo apostar que probablemente desea haber esperado hasta el final de la temporada e irse a otro equipo", señaló Ince en conversación con Paddy Power.

Para el ex mediocampista de los Red Devils, Sánchez no encaja en el equipo y hubiese sido mejor que fichara por los Ciudadanos."Es evidente, viendo al United desde que llegó, que no encaja en el fútbol de Mourinho. Hubiera sido mejor en Manchester City."

"Quizás el plan de José es llevar jugadores que se puedan complementar con Lukaku, Sánchez y Pogba, pero ¿cuánto más puedes gastar para satisfacer a otros jugadores? Necesitan analizarse a sí mismos y su juego en vez de depender de otros para ayudarlos", finalizó sobre lo que debe hacer el equipo, para salir del mal momento.